Дружба после развода: Потап снялся в стильной фотосессии с бывшей женой

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Экс-супруги воспитывают общего сына Андрея и вместе ведут бизнес

Немногим парам удается остаться в хороших отношениях после развода, особенно среди знаменитостей, когда вся твоя жизнь выставлена напоказ. Однако продюсеру и рэперу Потапу и его бывшей супруге Ирине Горовой это удалось - они объявили о своем расставании в 2017 году, однако смогли остаться друзьями, вместе воспитывают сына Андрея и ведут совместный бизнес. Необычный тандем снялся в стильной фотосессии для JetSetter, а также рассказал о своих секретах взаимопонимания.

Алексей (настоящее имя Потапа) и Ирина примерили несколько эффектных образов - пара позировала в черно-белых брючных костюмах, а также предстала в более повседневном стиле: Горовая в брюках и объемной блузке с открытыми плечами, а Потап в белых футболке с рубашкой и черных джинсах.

Фото: Потап и Ирина Горовая (jetsetter.ua)

Продюсер рассказал, что они прекрасно сотрудничают и подстраховывают друг друга в вопросах воспитания сына, которому недавно исполнилось 10 лет.

"В этих вопросах мы как-то успеваем друг друга подстраховывать: Ира идет на родительские собрания, а я забираю Андрея из школы или везу его в первой половине дня на плавание и на развлечения в воскресенье, а Ира может заскочить с ним на съемку или в офис, а потом поужинать с детьми в кафе. Мы и здесь друг другу помогаем", - поделился судья шоу Голос країни 9.

Фото: Потап и Ирина Горовая (jetsetter.ua)

Экс-супруга полностью с ним солидарна.

"Принципиальных противоречий по воспитанию сына у нас нет. Мы стараемся всесторонне его развивать и быть для него друзьями: я вкладываю в него ценности по отношению к женщинам, стараюсь быть для него примером, человеком, которым он гордится и любит. Потап дает Андрею мужскую энергию и любовь, он для него авторитет и пример поведения в настоящий мужской компании", - сообщила Ирина.

Фото: Потап и Ирина Горовая (jetsetter.ua)

Напомним, Настя Каменских и Потап, которых давно подозревают в романтических отношениях, вновь "засветились" вместе.

Артисты сами подогревают слухи на эту тему. Так, ранее Настя Каменских показала свое спортивное утро. При этом певица опубликовала фото из зала, на котором позирует вместе с Потапом. Еще позже Настя показала расслабленное фото с Потапом, когда они мило пили кофе.