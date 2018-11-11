"Это перебор": Лободу раскритиковали за "голое" селфи

Поклонников певицы возмутили ноги Лободы
Популярная украинская певица Светлана Лобода вызвала гнев сети своим новым горячим селфи. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, девушка подписала снимок словами благодарности немецкому городу Дюссельдорфу, опубликовав "голое" селфи. Внимание поклонников привлекли ноги Лободы, которые лежали возле столовых приборов.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Зачем рядом с посудой и приборами ноги?" – поинтересовался пользователь Ника Аверина.
"Можно и ноги на стол. Суперзвезда же", - уточнила юзер Алина Атарина.
"Ноги, рядом с посудой. Ну очень гигиенично. Это перебор", - сказала пользователь Керри Мод.
"Вот видите Светлана. Никто даже не заметил вашего обнаженного тела. Как задумывалось – только ноги", - сказал юзер Валерия Белкина.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что ранее Лобода решила отправиться в Тибет к монахам.
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Видео: (video.rbc.ua)