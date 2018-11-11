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"Это перебор": Лободу раскритиковали за "голое" селфи

Lite » Звезды 11.11.2018 - 08:35
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонников певицы возмутили ноги Лободы

Популярная украинская певица Светлана Лобода вызвала гнев сети своим новым горячим селфи. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, девушка подписала снимок словами благодарности немецкому городу Дюссельдорфу, опубликовав "голое" селфи. Внимание поклонников привлекли ноги Лободы, которые лежали возле столовых приборов.

&quot;Это перебор&quot;: Лободу раскритиковали за &quot;голое&quot; селфи

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Зачем рядом с посудой и приборами ноги?" – поинтересовался пользователь Ника Аверина.

"Можно и ноги на стол. Суперзвезда же", - уточнила юзер Алина Атарина.

"Ноги, рядом с посудой. Ну очень гигиенично. Это перебор", - сказала пользователь Керри Мод.

"Вот видите Светлана. Никто даже не заметил вашего обнаженного тела. Как задумывалось – только ноги", - сказал юзер Валерия Белкина.

&quot;Это перебор&quot;: Лободу раскритиковали за &quot;голое&quot; селфи

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода решила отправиться в Тибет к монахам.

Также мы писали, что Лобода рассказала, как чувствует себя после операции.

 Видео: (video.rbc.ua)

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