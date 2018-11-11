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"Це перебір": Лободу розкритикували за "голе" селфі

Lite » Зірки 11.11.2018 - 08:35
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальників співачки обурили ноги Лободи

Популярна українська співачка Світлана Лобода викликала гнів мережі своїм новим гарячим селфи. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, дівчина підписала знімок словами подяки німецькому місту Дюссельдорф, опублікувавши "голе" селфі. Однак шанувальники Лободи звернули увагу на ноги співачки, які лежали біля столових приладів.

&quot;Це перебір&quot;: Лободу розкритикували за &quot;голе&quot; селфі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Навіщо поряд з посудом і приладами ноги?" – поцікавився користувач Ніка Аверіна.

"Можна і ноги на стіл. Суперзірка", - уточнила юзер Аліна Атарина.

"Ноги, поряд з посудом. Ну дуже гігієнічно. Це перебір", - сказала користувач Керрі Мод.

"Ось бачите Світлана. Ніхто навіть не помітив вашого оголеного тіла. Як замислювалося – тільки ноги", - сказав юзер Валерія Бєлкіна.

&quot;Це перебір&quot;: Лободу розкритикували за &quot;голе&quot; селфі

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахів.

Також ми писали, що Лобода розповіла, як почуває себе після операції.

Відео: (video.rbc.ua)

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