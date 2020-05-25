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Это так мило: дочь Ольги Сумской показала первую прогулку с новорожденным сыном

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Счастливая мамочка растрогала сеть фото с коляской

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная недавно стала мамой во второй раз - 21 апреля она родила своему мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу сына. Имя малыша они пока что не раскрывают - ранее звездная бабушка призналась, что 2-летняя внучка Ева называет его просто "мальчик".

29-летняя Тоня уже вполне оправилась после родов и порадовала поклонников первым кадром с прогулки с сыночком, которому уже исполнился месяц. Так как погода стоит прохладная и пасмурная, актриса хорошо оделась - в джинсы и теплую кофту, а сверху еще и куртку набросила, не забыв и про шапку.

Паперная запечатлена на дорожке под фонарем, держа за ручку коляску и нежно смотря на лежащего в ней малыша. Отметим, что девушка уже может похвастаться заметно постройневшими после родов формами. Публикацию она сопроводила лаконичным сердечком.

Фото: Антонина Паперная с сыном (instagram.com/tonya_papernaya)

Ранее Тоня умилила сеть счастливым семейным кадром, на котором ее супруг подбросил малышку Еву в воздух, а та раскинула руки и весело смеется. Пара долгое время не показывала лицо дочери и лишь после объявления о второй беременности Паперной снялась в совместной фотосессии с Евой.

Фото: Владимир Яглыч с дочерью (instagram.com/tonya_papernaya)

Растроганные поклонники принялись поздравлять семейство с пополнением и желать им всего самого лучшего в комментариях.

  • Теперь у вас семье равенство, папина принцесса и мамин защитник. Поздравляю, желаю всем здоровья!
  • Поздравляю с новым членом семьи
  • Поздравляем,маму и кроху
  • Поздравляю с пополнением
  • Красивое фото
  • Поздравляю растите здоровенькие и счастливые!
  • Вітаю! Хай росте здоровеньким
  • Вітаю! Ростіть здоровенькі і щасливенькі на радість і втіху всім рідним!
  • Поздравляю!!! Ура, продолжение самого красивого рода!!!

Скриншот комментариев

Ранее беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото, которое сделала ее двухлетняя дочь Ева.

Автор: Марина Настевич

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