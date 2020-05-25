Це так мило: дочка Ольги Сумської показала першу прогулянку з новонародженим сином

Щаслива матуся зворушила мережу фото з коляскою
Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна нещодавно стала мамою вдруге - 21 квітня вона народила своєму чоловікові, російському актору Володимиру Ягличу сина. Ім'я малюка вони поки що не розкривають - раніше зоряна бабуся зізналася, що 2-річна онука Єва називає його просто "хлопчик".
29-річна Тоня вже цілком одужала після пологів і порадувала шанувальників першим кадром з прогулянки з синочком, якому вже виповнився місяць. Так як погода стоїть прохолодна і похмура, актриса добре одяглася - у джинси і теплу кофту, а зверху ще й накинула куртку, не забувши і про шапку.
Паперна відображена на доріжці під ліхтарем, тримаючи за ручку коляску і ніжно дивлячись на лежачого в ній малюка. Зазначимо, що дівчина вже може похвалитися помітно стрункими після пологів формами. Публікацію вона супроводила лаконічним сердечком.
Фото: Антоніна Паперна з сином (instagram.com/tonya_papernaya)
Раніше Тоня розчулила мережу щасливим сімейним кадром, на якому її чоловік підкинув маленьку Єву в повітря, а та розкинула руки і весело сміється. Пара довгий час не показувала обличчя дочки і лише після оголошення про другу вагітність Паперної знялася у спільній фотосесії з Євою.
Фото: Володимир Яглич з дочкою (instagram.com/tonya_papernaya)
Розчулені шанувальники почали вітати сімейство з поповненням і бажати їм всього найкращого в коментарях.
Скріншот коментарів
Раніше вагітна дочка Ольги Сумської зворушила ніжним фото, яке зробила її дворічна дочка Єва.
Автор: Марина Настевіч