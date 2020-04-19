Беременная дочь Сумской растрогала нежным фото, которое сделала ее двухлетняя дочь

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Маленькая Ева явно проявляет задатки отличного фотографа

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная старается не выходить из дома во время карантина - ведь девушка беременна, так что должна быть вдвойне осторожна. Радостную новость 29-летняя актриса сообщила, когда была уже на приличном сроке, и она стала приятным сюрпризом для всех поклонников. Напомним, что Тоня вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем уже воспитывают двухлетнюю дочь Еву, которую долго скрывали от публики и лишь недавно наконец показали ее лицо.

Именно малышка стала автором нового невероятно нежного снимка, который Паперная опубликовала на своей странице в Instagram. На фото артистка сидит у окна спиной к нему, положив одну руку на бедро и задумчиво глядя вниз. Она надела платье-миди с цветочным принтом, которое красиво подчеркнуло ее округлившийся животик.

"By Eva",- лаконично подписала кадр Тоня.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Позже актриса также показала свой пасхальный кулич и крашанки и поздравила всех с праздником.

"Христос Воскрес! Мира и добра вашему дому! Здоровья всем нам", - написала знаменитость.

Фото: Антонина Паперная показала пасхальный стол (instagram.com/tonya_papernaya)

Поклонники оценили таланты маленькой Евы и также поздравили Тоню и ее семью с Пасхой.

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Какое красивое платьице

Ваше положение моя мечта ....будете счастливы, Вы прекрасны

Гарно

Воистину Воскресе!С днём светлой Пасхи вашу семью!

Во Истину Воскресе!!!! И вам здоровья и благополучия!!!

Красивый получился. Со Светлой пасхой вас

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, ранее беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная растрогала нежным фото с мамой.