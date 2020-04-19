Беременная дочь Сумской растрогала нежным фото, которое сделала ее двухлетняя дочь

Маленькая Ева явно проявляет задатки отличного фотографа
Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная старается не выходить из дома во время карантина - ведь девушка беременна, так что должна быть вдвойне осторожна. Радостную новость 29-летняя актриса сообщила, когда была уже на приличном сроке, и она стала приятным сюрпризом для всех поклонников. Напомним, что Тоня вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем уже воспитывают двухлетнюю дочь Еву, которую долго скрывали от публики и лишь недавно наконец показали ее лицо.
Именно малышка стала автором нового невероятно нежного снимка, который Паперная опубликовала на своей странице в Instagram. На фото артистка сидит у окна спиной к нему, положив одну руку на бедро и задумчиво глядя вниз. Она надела платье-миди с цветочным принтом, которое красиво подчеркнуло ее округлившийся животик.
"By Eva",- лаконично подписала кадр Тоня.
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)
Позже актриса также показала свой пасхальный кулич и крашанки и поздравила всех с праздником.
"Христос Воскрес! Мира и добра вашему дому! Здоровья всем нам", - написала знаменитость.
Фото: Антонина Паперная показала пасхальный стол (instagram.com/tonya_papernaya)
Поклонники оценили таланты маленькой Евы и также поздравили Тоню и ее семью с Пасхой.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)
Напомним, ранее беременная дочь Ольги Сумской Тоня Паперная растрогала нежным фото с мамой.