Это по любви: топ самых крепких пар среди знаменитостей

Моногамия – не сильно распространенное явление среди звезд. Тем не менее, есть в шоу-бизнесе и политике пары, которые прошли долгий путь вместе. При этом их чувства, кажется, такие же яркие, как в начале отношений. Вдохновляемся топом самых крепких семей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким и Канье уже 5 лет вместе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В 2019-м году Ким и Канье отпраздновали 5-летие супружеской жизни. За эти годы инстадива и рэпер построили крепкую семью, где подрастает четверо детей, и массу успешных проектов. Но несмотря на постоянную карьерную занятость, а также заботы о малышах чувства знаменитостей только крепнут. Что они не устают демонстрировать миру – на страницах в Instagram обоих регулярно появляются совместные снимки, полные романтики.

Ким любит как романтические снимки, так и домашние (фото: instagram.com/kimkardashian)

А в честь юбилея свадьбы (24 мая) Ким выпустила новую косметическую линейку KKW Beauty – она включала в себя палетки, блески и другие продукты, с помощью которых можно было повторить ее свадебный макияж.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Виктория и Дэвид – одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сложно найти более крепкую пару во всем шоу-бизнесе. Историю любви футболиста и певицы во всех подробностей знает весь мир. За 20 лет совместной жизни (эту дату звезды громко отметили 4 июля) их множество раз "ссорили" и "мирили" в прессе. Тем не менее, супруги до сих пор вместе и, судя по их микроблогам, страсть звезд друг к другу ничуть не угасла.

Супруги обожаю вместе проводить время (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория и Дэвид стараются не пропустить ни одного праздника, отдыхают только вместе, а первый ряд на показах Виктории всегда занимает многочисленное семейство: муж и четверо детей – главные поклонники и поддержка дизайнера.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Синди и Рэнди – просто идеальная пара (фото: instagram.com/cindycrawford)

Второй брак для супермодели 90-х и первый для манекенщика и бизнесмена Рэнди Гербера оказался более чем удачным. В этом году пара отметила 21 год супружеской жизни (они поженились в 1998-м году), и все это время звезды не устают признаваться в любви друг другу.

Пара отметила 21 год вместе (фото: instagram.com/cindycrawford)

В честь годовщины, которую они праздновали 30-го мая, и Синди, и Рэнди поделились трогательными постами. «Рада отпраздновать этот день 21 год назад! С годовщиной @randegerber. Не могу представить это путешествие ни с кем другим. Я люблю тебя!». Рэнди поспешил ответить в не мене романтическом ключе. Он опубликовал архивное фото и написал: «Я не просто выбрал самую красивую девушку в мире, я выбрал девушку, которая сделала мой мир красивее. С юбилеем, мой Ангел!».

Елена и Владимир Зеленские

Свадьба Владимира и Елены (фото: соцсети)

Еще один пример романтической истории длиною в жизнь – пара президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены. Знают друг друга с детства, вместе учились, работали… До того как пожениться, они 8 лет встречались, но жили при этом отдельно. По словам Елены, она никогда не мучила себя вопросами, почему ей не делают предложения руки и сердца. Так как они всегда были одной командой во всех смыслах, и волноваться было не о чем.

Владимир и Елена (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пару больше беспокоили общие проекты и гастроли. А так только в графике нашелся свободный день, они сразу поженились. Сейчас Елена и Владимир все так же поддерживают друг друга во всем, а к заботам друг о друге и детях добавились дела государственной важности.