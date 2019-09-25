Зеленский, Кошевой, Бекхэм: звездные папы, которые просто обожают своих дочерей

Дэвид Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Любовь к дочерям – отдельный вид любви, доказано нашими героями

Зеленский, Кошевой, Остапчук, Бекхем… Что, по-вашему, общего у этих знаменитостей? Все они – папы прелестных девочек. А любовь отца к дочери – это, как известно, отдельный вид любви. Только посмотрите на эти фото!

Владимир Зеленский и Саша

Владимир Зеленский и его жена Елена воспитывают двоих детей. Дочь Саша родилась в 2004-м году, а младший Кирилл – в 2013-м году. И хотя президент Украины не сильно любит выносить подробности личной жизни на публику и редко делится кадрами с детьми, в сети все же можно найти семейные снимки, полные любви и нежности. А любовь к дочери Саше можно увидеть также и в шоу "Рассмеши Комика", куда девочка пришла как участница и покорила не только папу, но и публику.

Владимир Зеленский с дочерью (фото: соцсети)

Евгений Кошевой и Варвара

Знаменитый артист и звезда "Квартала-95" Евгений Кошевой папа сразу двух дочерей – Варвары и Серафимы. Обе девочки – частые гостьи на его странице в Instagram. А папа не упускает возможности рассказать в интервью, как он гордится их успехами. Варвара, как известно, пошла по стопам Евгения и явно станет звездой. В 2016-м году девочка принимала участие в шоу "Рассмеши комика. Дети", а после пробовала себя – весьма успешно – на сцене "Голос. Дети".

Евгений с дочерьми (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Владимир Остапчук и Эмилия

В семье известного шоумена Владимира Остапчука подрастает двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Каждого ребенка Владимир любит по-своему и признается: "Папа сына и папа дочки – это два разных типа пап. Дочь – всегда принцесса…". Поэтому и обращается он с малышкой, словно с принцессой, стараясь во всем угождать и баловать. Что невооруженным взглядом видно по его микроблогу.

Владимир Остапчук с женой и дочерью (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Канье Уэст и Норт

Старшая дочь американского рэпера Канье Уэста и инста-дивы Ким Кардашьян – Норт – уже заслужила любовь многочисленной аудитории в соцсетях. Но ничто не сравнится с любовью к малышке звездных родителей. Ким не устает демонстрировать необычное чувство вкуса и дизайнерский талант девочки, восхищаться ее бунтарским характером и красотой. А Канье? А ему, похоже, достаточно факта существования его дочери.

Канье Уэст с Норт (фото: instagram.com/kanyewestt_official)

Дэвид Бекхэм и Харпер Севен

Дэвид и Виктория Бекхэм – одна из самых крепких пар шоу-бизнеса и пример идеальной семьи. Кажется, любящий муж и отец, Дэвид никогда не перестанет восхищаться своей женой и всеми детьми – Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер. Но младшая дочь Харпер все же на особом счету у экс-футболиста. Самые трогательные посты и самые крепкие объятия достаются именно ей. Бекхэм даже не собирается скрывать, что Харпер – настоящая любимица семьи, которая "украла его сердце".

Дэвид Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)