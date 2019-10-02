Это любовь! Санта Димопулос в платье-вышиванке растрогола нежным фото с доченькой

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Экс-"ВИА Гра" показала любимую девочку

Молодая мама Санта Димопулос, которая недавно поделилась подробностями родов в Монако, души не чает в своей маленькой доченьке. Звезда буквально не выпускает кроху из рук и с удовольствием делится кадрами с ребенком в instagram, правда, лицо девочки пока не показывает. Сейчас мама и малышка продолжают восстанавливать силы в Монте-Карло.

Знаменитость решила порадовать подписчиков нежным снимком с доченькой на руках. Санта позирует в роскошном платье-вышиванке и удобных белоснежных кроссовках, она спрятала глаза за солнечными очками. Звездная мама бережно прижимает кроху к себе. Она расположилась на мягких диванах-шезлонгах с подушками у бассейна.

"Моя булочка", - с трепетом и любовь подписала снимок артистка и бизнес-леди.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

В комментариях под нежным кадром подписчики звезды наперебой стали восхищаться мамой и ее сладкой девочкой, а также отметили, что Санта быстро пришла в форму и выглядит просто восхитительно. Правда, певица немного пококетничала и сообщила, что пока еще не восстановила фигуру. Впрочем, поклонники решили, что она попросту наговаривает на себя.

"Какая вы худенькая уже! Вы ведьма", - отметила одна из подписчиц звезды. "Это фото такое! Я реально толстая", - парировала Санта.

Очень женственно получилось

Ніжність зашкалює! Щастя Вам!

Как можно так выглядеть офигенно после родов?! Вспоминаю себя. Санта, Вы реальный пример!

Малышки

Две очаровательные звездочки

Прекрасное платье, прекрасная мама

Это любовь

Класс

Поздравляю. Вам идет быть мамой-красоткой

Очень милая фото дочери и мамы, что может быть лучше

Скриншот комментариев

Напомним, что Санта Димопулос раскрыла подробности о первых днях своего материнства.