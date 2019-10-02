Це любов! Санта Дімопулос у сукні-вишиванці растрогола ніжним фото з донечкою

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Екс-"ВІА Гра" показала улюблену дівчинку

Молода мама Санта Дімопулос, яка нещодавно поділилася подробицями пологів в Монако, душі не чує в своїй маленькій донечці. Зірка буквально не випускає її з рук і з задоволенням ділиться кадрами з дитиною в instagram, правда, обличчя дівчинки поки не показує. Зараз мама і маля продовжують відновлювати сили в Монте-Карло.

Знаменитість вирішила порадувати підписників ніжним знімком з донечкою на руках. Санта позує в розкішному платті-вишиванці і зручних білосніжних кросівках, вона сховала очі за сонячними окулярами. Зіркова мама дбайливо пригортає дитину до себе. Вона розташувалася на м'яких диванах-шезлонгах з подушками біля басейну.

"Моя булочка", - з трепетом і любов підписала знімок артистка і бізнес-леді.

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

У коментарях під ніжним кадром підписники зірки навперебій стали захоплюватися мамою і її солодкою дівчинкою, а також відмітили, що Санта швидко прийшла у форму і виглядає просто приголомшливо. Щоправда, співачка дещо пококетувала і повідомила, що поки ще не відновила фігуру. Втім, шанувальники вирішили, що вона просто наговорює на себе.

"Яка ви худенька вже! Ви відьма", - зазначила одна з підписниць зірки. "Це фото таке! Я реально товста", - відповіла Санта.

Дуже жіночно вийшло

Ніжність зашкалює! Щастя Вам!

Як можна так виглядати неперевершено після пологів?! Згадую себе. Санта, Ви реальний приклад!

Малятка

Дві чарівні зірочки

Прекрасне плаття, прекрасна мама

Це любов

Клас

Вітаю. Вам личить бути мамою-красунею

Дуже миле фото дочки і мами, що може бути краще

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Санта Дімопулос розкрила подробиці про перші дні свого материнства.