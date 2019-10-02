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Це любов! Санта Дімопулос у сукні-вишиванці растрогола ніжним фото з донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.10.2019 - 14:34
Це любов! Санта Дімопулос у сукні-вишиванці растрогола ніжним фото з донечкою
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Екс-"ВІА Гра" показала улюблену дівчинку

Молода мама Санта Дімопулос, яка нещодавно поділилася подробицями пологів в Монако, душі не чує в своїй маленькій донечці. Зірка буквально не випускає її з рук і з задоволенням ділиться кадрами з дитиною в instagram, правда, обличчя дівчинки поки не показує. Зараз мама і маля продовжують відновлювати сили в Монте-Карло.

Знаменитість вирішила порадувати підписників ніжним знімком з донечкою на руках. Санта позує в розкішному платті-вишиванці і зручних білосніжних кросівках, вона сховала очі за сонячними окулярами. Зіркова мама дбайливо пригортає дитину до себе. Вона розташувалася на м'яких диванах-шезлонгах з подушками біля басейну.

"Моя булочка", - з трепетом і любов підписала знімок артистка і бізнес-леді.

Це любов! Санта Дімопулос у сукні-вишиванці растрогола ніжним фото з донечкою

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

У коментарях під ніжним кадром підписники зірки навперебій стали захоплюватися мамою і її солодкою дівчинкою, а також відмітили, що Санта швидко прийшла у форму і виглядає просто приголомшливо. Щоправда, співачка дещо пококетувала і повідомила, що поки ще не відновила фігуру. Втім, шанувальники вирішили, що вона просто наговорює на себе.

"Яка ви худенька вже! Ви відьма", - зазначила одна з підписниць зірки. "Це фото таке! Я реально товста", - відповіла Санта.

  • Дуже жіночно вийшло
  • Ніжність зашкалює! Щастя Вам!
  • Як можна так виглядати неперевершено після пологів?! Згадую себе. Санта, Ви реальний приклад!
  • Малятка
  • Дві чарівні зірочки
  • Прекрасне плаття, прекрасна мама
  • Це любов
  • Клас
  • Вітаю. Вам личить бути мамою-красунею
  • Дуже миле фото дочки і мами, що може бути краще

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Санта Дімопулос розкрила подробиці про перші дні свого материнства.

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