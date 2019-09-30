"Плачу несколько раз в сутки": Санта Димопулос рассказала о первых днях материнства

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Две недели назад певица во второй раз стала мамой

Певица Санта Димопулос всего две недели назад вновь стала мамой - 32-летняя артистка родила дочь в одной из клиник Монако. От предыдущего брака у артистки уже есть 10-летний сын Даниэль. На своей странице в Instagram девушка поделилась нежным фото, на котором она запечатлена топлес в полупрозрачной накидке, а также рассказала о первых днях материнства.

По словам Санты, она решила отказаться от услуг няни и все делает сама. При этом пока что она плачет по несколько раз за день.

"Сегодня нам 2 недельки. Отвечаю на самые часто задаваемые вопросы: У нас нет няни. Это было моё решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой. И эту связь между нами невозможно описать словами. Говорят, младенцы ничего не понимают. Но я точно знаю, когда мы смотрим друг на друга, когда я разговариваю с ней, она всё чувствует и знает! Малышка изящная, спокойная и умиротворенная, хнычет только когда голодная:) Полностью на грудном вскармливании. Прикладываю по желанию, обычно раз в 3 часа. Я нахожусь в процессе гормональной перестройки, а значит, я плачу несколько раз в сутки – от счастья, глядя на ребёнка; после фильма; от грусти, что муж уезжает и т.д. И это нормально", - поделилась певица.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Она также рассекретила, сколько килограммов хотела бы сбросить, а еще призналась, что научилась делать много дел одновременнно.

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"Я чувствую себя Шивой с 4 руками – я могу одновременно кормить малышку, сцеживаться, смотреть фильм, пить воду или писать смс. Вес 4300; рост 54; глаза – самые красивые и глубокие, сине-голубые; волосы – русые. Мне осталось сбросить 14 кг", - поведала Димопулос.

При этом имя доченьки она пока что скрывает.

Подписчики восхищаются красотой счастливой мамочки и желают ей наслаждаться этим волшебным временем с малышкой.

какая ты красивая

Какая Вы прекрасная женщина

Вы - прекрасная

Дочка обречена на счастье с такими родителями, главное чтобы росла здоровенькой

Как и моя история, и очень все правильно! Кайфуй, такой она не будет никогда

Самое огромное счастье. Пусть оно будет бесконечно!

Там и красивая и умная

Боже какая прелесть. Наслаждайтесь каждым мгновением

Какое фото!!! Просто мурашки))) Счастья каждый день! И наслаждения самыми волшебными моментами с малышкой

Чудо-женщина!

Санта, я очень рада за вас, читать это трогательно

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос откровенно призналась, сколько заплатила за роды в Монако. Артистка также рассказала о том, как проходили роды.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как ее 10-летний сын отреагировал на новость о ее беременности.