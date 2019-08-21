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Санта Димопулос рассказала, как сын отреагировал на новость о ее беременности

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.08.2019 - 17:32
Санта Димопулос рассказала, как сын отреагировал на новость о ее беременности
Фото: Санта Димопулос с сыном (instagram.com/santadimopulos)

Артистка призналась, что у мальчика возникают вопросы

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно снялась в откровенной фотосессии на последнем месяце беременности, вот-вот станет мамой во второй раз. Певица приняла решение рожать в Монако, где и находится последние недели, готовясь к важному событию. На своей странице в Instagram она опубликовала фото со своим сыном от предыдущих отношений Даниэлем и рассказала, как он отреагировал на новость о том, что у него появится брат или сестра.

На снимке мама и сын запечатлены в кафе, при этом 10-летний мальчик нежно обнимает ее за округлый живот.

По словам Санты, сын переживает, не станет ли она любить его меньше после появления малыша.

Санта Димопулос рассказала, как сын отреагировал на новость о ее беременности

Фото: Санта Димопулос с сыном Даниэлем (instagram.com/santadimopulos)

"Реакция Дэни на новость о будущем пополнении в семье: "Я ждал этого 10 лет". Конечно, у него возникают вопросы - "Ты будешь больше любить второго ребёнка?", "Ты будешь всё время с ним?" и т.д. И я мягко объясняю, что: "ребёнок без внимания и ухода не выживет, дело не в количестве любви, а в том, что ты уже взрослый и можешь ухаживать за собой, постоять за себя, а маленький не может, он постоянно нуждается в маме и ее уходе. Ты любимый первенец и будешь помогать мне справляться с этой задачей". Я рассказываю ему как малыш растёт, мы вместе покупаем подарки и все необходимое, планируем, как будем гулять, купать и т.д. Такая постановка вещей его устраивает. Как вы готовили первенца к второму?" - поделилась Димопулос.

Отметим, что пол второго ребенка певица до сих пор не рассекретила.

Подписчики восхищаются красотой и мудростью Санты, а также делятся своими историями на эту тему.

  • Какие мудрые слова! Возьму на заметочку
  • Мой первенец видимо вздохнул с облегчением, потому что был "залюбышем" в семье,))) все его тискали и целовали,а тут ,ааалилуя!!!! Новый объект
  • У меня тоже 10 лет разница между детьми. Не показьівает, но в душе, вижу, что есть ревность
  • Вы очень милые и красивые
  • Позитива Вам и добра
  • Вы - мудры и прекрасны!
  • Классные
  • Милое фото
  • Так нежно обнимает

Санта Димопулос рассказала, как сын отреагировал на новость о ее беременности

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос раскрыла свои правила по уходу во время беременности, которые помогают ей оставаться красивой и ухоженной.

Ранее Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности, которые давно изжили себя.

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Новости Украины беременностьсынСанта Димопулос
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