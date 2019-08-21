Санта Димопулос рассказала, как сын отреагировал на новость о ее беременности

Фото: Санта Димопулос с сыном (instagram.com/santadimopulos)

Артистка призналась, что у мальчика возникают вопросы

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно снялась в откровенной фотосессии на последнем месяце беременности, вот-вот станет мамой во второй раз. Певица приняла решение рожать в Монако, где и находится последние недели, готовясь к важному событию. На своей странице в Instagram она опубликовала фото со своим сыном от предыдущих отношений Даниэлем и рассказала, как он отреагировал на новость о том, что у него появится брат или сестра.

На снимке мама и сын запечатлены в кафе, при этом 10-летний мальчик нежно обнимает ее за округлый живот.

По словам Санты, сын переживает, не станет ли она любить его меньше после появления малыша.

Фото: Санта Димопулос с сыном Даниэлем (instagram.com/santadimopulos)

"Реакция Дэни на новость о будущем пополнении в семье: "Я ждал этого 10 лет". Конечно, у него возникают вопросы - "Ты будешь больше любить второго ребёнка?", "Ты будешь всё время с ним?" и т.д. И я мягко объясняю, что: "ребёнок без внимания и ухода не выживет, дело не в количестве любви, а в том, что ты уже взрослый и можешь ухаживать за собой, постоять за себя, а маленький не может, он постоянно нуждается в маме и ее уходе. Ты любимый первенец и будешь помогать мне справляться с этой задачей". Я рассказываю ему как малыш растёт, мы вместе покупаем подарки и все необходимое, планируем, как будем гулять, купать и т.д. Такая постановка вещей его устраивает. Как вы готовили первенца к второму?" - поделилась Димопулос.

Отметим, что пол второго ребенка певица до сих пор не рассекретила.

Подписчики восхищаются красотой и мудростью Санты, а также делятся своими историями на эту тему.

Какие мудрые слова! Возьму на заметочку

Мой первенец видимо вздохнул с облегчением, потому что был "залюбышем" в семье,))) все его тискали и целовали,а тут ,ааалилуя!!!! Новый объект

У меня тоже 10 лет разница между детьми. Не показьівает, но в душе, вижу, что есть ревность

Вы очень милые и красивые

Позитива Вам и добра

Вы - мудры и прекрасны!

Классные

Милое фото

Так нежно обнимает

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос раскрыла свои правила по уходу во время беременности, которые помогают ей оставаться красивой и ухоженной.

Ранее Санта Димопулос высмеяла дурацкие предрассудки о беременности, которые давно изжили себя.