Це любов: Потап і Настя Каменських зворушили спортивною романтикою

Зіркова пара бажає всім доброго дня
Потап і Настя Каменських тепер все частіше і частіше радують шанувальників спільними фото і відео. Зіркова пара буквально засипає багатомільйонну армію фанатів десятками яскравих кадрів. При цьому молодята вважають за потрібне розділяти з фанами ледь не кожен свій крок. Особливо це "правило" поширюється на ранкові тренування пари.
Так, на своїй instagram-сторінці Потап опублікував нове спільне фото з Каменських. Пара ніжно обіймається, репер дивиться в камеру, а Настя з любов'ю пригорнулася до свого коханого. На музикантах – спортивна форма. Та й сам Потап зазначив, як круто займатися спортом разом – особливо влітку, вранці, перед настанням спеки.
"Sports Together! Love to the World! Так прикольно рано встати влітку, до спеки, потрениться і кайфувати один від одного, Чим Пім Пау! Тому, що разом все легше і прикольніше, веселіше і якось по-родинному", - пише Потап.
Романтичні Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Більш того, музикант також опублікував коротке відео в розділі сторіз. В якому вони з Настею побажали всім доброго дня. Відповідне відео з'явилося на twitter-блозі MyGlamWish.
Спортивна сім'я Потапа і Насті бажає доброго дня #Потап #НастяКаменских #ПотапиНастя #NK pic.twitter.com/NoY2xIgIYM— MyGlamWish (@glam_wish) June 11, 2019
Шанувальники пари поспішили прокоментувати їх нове фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap
Нагадаємо, до цього Потап забавно "потроллил" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських решилапохвастаться новими подарунками від шанувальників.
А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала потапу домашні котлетки.