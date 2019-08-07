Это любовь! Дженнифер Лопес расторгала сеть романтичным фото с мужем

Дженнифер Лопес сейчас в туре – она путешествует по миру с концертами в честь своего 50-летнего юбилея. А потому своего любимого мужчину – 44-летнего бейсболиста Алекса Родригеса – видит не так часто. Но видимо, даже временная разлука для Лопес тяжела.

Дженнифер Лопес в концертном туре (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательный пост. На фото они с Алексом сидят в машине, он за рулем, а она – рядом, и весело о чем-то болтают. Но главное здесь не сам кадр, а эмоциональная подпись: "Скучаю по этому красивому мужчине... люблю. Моя любовь, моя лучший друг, мой напарник…", – написала Дженнифер.

Дженнифер призналась в любви своему будущему мужу (фото: instagram.com/jlo)

Поклонников невероятно умилило такое нежное романтическое фото. В комментариях они засыпали певицу сердечками и приятными комментариями.

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

К слову, недавно Дженнифер сделала перерыв в бурной гастрольной деятельности и отправилась с Алексом в Израиль. В своей лучшей манере она постила множество фото и видео, показывая каждый шаг счастливого путешествия. С собой они взяли также детей: 11-летних близнецов Эмму и Макса, а также дочек Алекса от предыдущего брака – 14-летнюю Наташу и 11-летнюю Эллу.

Отдыха в Израиле удался! (фото: instagram.com/jlo)

Всей компанией они гуляли по Тель-Авиву, наслаждались купанием в Средиземном море, катанием на верблюдах, посетили массу достопримечательностей Иерусалима, в том числе Стену плача. Судя по эмоциональным постам Дженнифер и Алекса, лучшего семейного отдыха не придумаешь!

Джей Ло с сыном (фото: instagram.com/jlo)

Интересно, что сегодня признанием в любви к своему мужу порадовала и Виктория Бекхэм. Оказывается, 7 августа в Китае отмечается Ци Си – праздник влюбленных. В честь такого события дизайнер и бизнесвумен подготовила романтичный пост с Дэвидом, который подкрепила словами любви. Хотя отдыхают знаменитости в Италии, многочисленные фолловеры с удовольствием поддержали идею отметить День влюбленных еще раз.