Це любов! Дженніфер Лопес расторгала мережу романтичним фото з чоловіком

Дженніфер Лопес зараз у турі – вона подорожує по світу з концертами в честь свого 50-річного ювілею. А тому свого коханого чоловіка – 44-річного бейсболіста Алекса Родрігеса – бачить не так часто. Але, мабуть, навіть тимчасова розлука для Лопес важка.

Дженніфер Лопес в концертному турі (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті зворушливий пост. На фото вони з Алексом сидять в машині, він за кермом, а вона – поруч, і весело про щось теревенять. Але головне тут не сам кадр, а емоційний підпис: "Сумую по цьому гарному чоловікові... люблю. Моя любов, моя найкращий друг, мій напарник...", – написала Дженніфер.

Дженніфер зізналася в любові своєму майбутньому чоловікові (фото: instagram.com/jlo)

Шанувальників неймовірно зворушило таке ніжне романтичне фото. В коментарях вони засипали співачку сердечками і приємними коментарями.

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

До речі, нещодавно Дженніфер зробила перерву у бурхливій гастрольної діяльності і відправилася з Алексом в Ізраїль. У своїй найкращій манері вона постила безліч фото і відео, показуючи кожен крок щасливої подорожі. З собою вони взяли також дітей: 11-річних близнюків Емму і Макса, а також дочок Алекса від попереднього шлюбу – 14-річну Наталку і 11-річну Еллу.

Відпочинок в Ізраїлі вдався! (фото: instagram.com/jlo)

Всією компанією вони гуляли по Тель-Авіву, насолоджувалися купанням в Середземному морі, катанням на верблюдах, відвідали безліч пам'яток Єрусалима, в тому числі Стіну плачу. Судячи з емоційним постам Дженніфер і Алекса, кращого сімейного відпочинку не придумаєш!

Джей Ло з сином (фото: instagram.com/jlo)

Цікаво, що сьогодні визнанням в любові до свого чоловіка порадувала і Вікторія Бекхем. Виявляється, 7 серпня в Китаї відзначається Ци Сі – свято закоханих. В честь такої події дизайнер і бізнесвумен підготувала романтичний пост з Девідом, який підкріпила словами любові. Хоча відпочивають знаменитості в Італії, численні фоловерів з задоволенням підтримали ідею відзначити День закоханих ще раз.