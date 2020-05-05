Женщина-змея: полуобнаженная Ким Кадашьян показала роскошное тело в пикантной съемке

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила новый необычный образ

Ким Кардашьян снялась в новой необычной съемке. В этот раз звезда примерила образ более чем соблазнительный, представ в роли женщины-змеи. Из «одежды» знаменитая красавица выбрала только кожу питона, которая по спирали прикрывает ее пышные формы. Безупречный и продуманный до мелочей образ дополняет прическа с гофрированными локонами и принтом змеи в волосах. Такой же и на ногтях 39-летней звезды. Макияж выполнен в коричнево-золотистой гамме. Фото Ким подписала коротко: «Ядовитая».

Новая съемка Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Разумеется, столь жаркие кадры заставили сеть всколыхнуться. Галерея набрала более 3 миллионов лайков и около 25 000 комментариев. Многие, помимо комплиментов, оставили несколько возмущенные отзывы, обвинив Кардашьян в неудачном фотошопе.

Ох, это так восхитительно!

Вау!

Божественно красива

Нереальная

Как имя твоего стилиста по волосам?

Вау! Мой любимый принт! Великолепно!

Жарко

Почему у тебя в волосах ногти?

У тебя что – три руки?

Комментарии к посту Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото звезда отметила мастеров, которые работали над съемкой. Многие из них поделились кадрами и видео с бэкстейджа. По их словам, это была одна из самых креативных и впечатляющих фотосессий в их карьере.

Ким во время съемки (видео: instagram.com/styledbyhrush)

Позже Ким добавила не менее соблазнительные фото в купальнике. По всей видимости, это продолжение предыдущей съемки. В этот раз снимки получились летними и атмосферными.

Ким соблазняет сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила золотисто-желтый купальник с высокими вырезами на бедрах. Дополняет образ широкое колье с серебристыми камнями на шее, а также вновь необычная прическа. Волосы Ким заплетены в длинные косы. Последний штрих – яркий макияж. Звезда позирует на фоне океана в разных ракурсах. Так что ее пышные бедра и грудь, осиная талия, выдающиеся ягодицы и стройные ноги мгновенно привлекли внимание армии фанатов.