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Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2020 - 22:34
Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала архивное селфи

Ким Кардашьян любит эффектные наряды, а также соблазнительные селфи. Сейчас, когда наряжаться особо некуда, она вдохновляет сеть архивными фото. В этот раз она нашла лук, который уже когда-то демонстрировала. Аутфит знаменитой красавицы и многодетной мамы составили ярко-желтая блуза с цветочным принтом, а также юбка с высоким разрезом спереди. Инстадива сидит на коленях в своей гардеробной, посылая в камеру воздушный поцелуй. Образ дополнили свободно распущенные по плечам волосы и яркий макияж с розовыми губами и накладными ресницами. Пост 39-летняя красавица подписала коротко и емко: с помощью эмодзи в виде поцелуя.

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном нарядеКим порадовала новым фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники знаменитости, как обычно, оказались более красноречивыми. Но среди позитивных и восхищенных комментаторов нашлись и те, кто решил высказать свои предположения о неудачной позе.

  • Кимми, Канье в курсе, что ты посылаешь нам поцелуи?
  • Ты такая красивая
  • Может, это только мое мнение. Но нога выглядит ненатурально.
  • Прекрасная и восхитительная мисс Уэст
  • Что случилось с твоей ногой?
  • Чудесная
  • Горячая
  • О боже, ты так великолепна!
  • Люблю тебя, ангел
  • Прекрасная
  • Ты просто невероятная

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Ким обожает желтый оттенок, так как знает – он отлично подходит брюнеткам. Недавно она приняла участие в откровенной фотосессии, и один из образов был в золотисто-желтом купальнике с высокими вырезами на бедрах. Дополняет образ широкое колье с серебристыми камнями на шее, а также вновь необычная прическа. Волосы Ким заплели в длинные косы. Последний штрих – яркий макияж. Звезда позирует на фоне океана в разных ракурсах. Серия кадров наделала много шума среди подписчиков Кардашьян. В том числе и из-за неудачного фотошопа. Так, некоторые фолловеры отметили, что на фото, где Ким в образе женщины-змеи, в волосах появилась «лишняя» рука.

Теги Новости Украины Ким Кардашьян
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