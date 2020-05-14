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Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 22:31
Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка святкує 170 мільйонів фоловерів

Кім Кардашьян зазначає важливу подію: на днях кількість її фоловерів в Instagram перевалила за позначку 170 мільйонів. «170 мільйонів! Вау! Я люблю вас всіх дуже сильно», – написала вона. З такого приводу 39-річна телезірка, бізнесвумен і багатодітна мама запостила нову серію жарких кадрів у спокусливому образі. Вона приміряла зелену міні-сукню з ефектним ліфом, який ледь прикрив пишні груди знаменитості. Волосся вона прибрала в гладку зачіску, а макіяж зробила з товстим шаром бронзатора і рожевими губами. Образ вийшов по-літньому грайливим і яскравим. В додаток до сукні вона підібрала крихітну сумочку в тон смугам на ньому.

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранніОце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранніОце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранніКім приголомшила красою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вбрання, яке підкреслило знамениті форми діви, мало небувалий успіх у шанувальників Кім. Вони почали вітати Кардашьян з її все зростаючою популярністю, а також хвалити її плаття і спокусливі форми.

  • Дивовижна! Вітаю, красуня
  • Гаряча штучка
  • Ми теж дуже тебе любимо, дорога
  • О боже, це все!
  • Як ти підтримуєш це тіло, з настільки незвичайною анатомією... але я вважаю, що ти виглядаєш чудово завжди. Обожнюю тебе
  • Ідеальна
  • Прекрасна
  • Дуже красиве тіло, люблю тебе
  • Королева! В Instagram справжня королева

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Оце так форми! Кім Кардашьян приголомшила пишними грудьми у відвертому вбранні

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

До речі, Кім зі своїми 170 мільйонами все одно не вдалося обійти рекордсменку за кількістю фанів у популярній мережі – Кайлі Дженнер. У 22-річної молодшої сестри Кім уже набралося більше 175 мільйонів шанувальників. Слідом за нею йде Кендалл зі своїми мільйонами 129. Потім – Хлої, якій вдалося зацікавити своїми постами 110 мільйонів чоловік. А замикає цей ланцюжок старша з сестер Кортні, на яку підписані «всього лише» 92 мільйони.

Нагадаємо, сестри прославилися завдяки телешоу про сімейство Кардашьян, яке і зараз виходить на американських телеканалах. Але з часом перетворилися в світських левиць і «королев» мережі. Кожна з них вже встигла обзавестися власним бізнесом, який просуває з допомогою Instagram. Щоправда, Кендалл поки встигла тільки зареєструвати свій косметичний бренд.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Кім Кардашян
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