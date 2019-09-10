Вот это фигура! Длинноногая Катя Осадчая восхитила формами в бикини

С приходом осени у Кати Осадчей начался весьма напряженный рабочий график - ведущая "Светской жизни" успевает посещать множество мероприятий, при этом восхищая стильными и эффектными нарядами и аксессуарами. Так, на открытии Ukrainian Fashion Week она предстала перед гостями в элегатном образе с широкополой белой шляпкой. Сейчас Катя находится в Одессе, куда отправилась в командировку, однако это не помешало ей найти немного времени, чтобы погулять по городу и даже искупаться в море.

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала несколько атмосферных пляжных снимков. На них Катя позировала в черном бикини, восхищая длинными ногами и точеной фигурой. Дополняют образ собранные в пучок волосы и солнцезащитные очки.

Ведущая сделала несколько фото на очень интересной и красивой локации - качели с видом на море. Сначала она позировала на ней стоя, а после сделала кадр со спины, при этом Осадчая сидит и смотрит на волны.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Не обошлось и без снимка в волнах Черного моря.

"Ще трохи літа перед довгою зимою", - прокомментировала публикацию знаменитость.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры оставили множество комплиментов, восхищаясь стройной фигурой и красивым купальником Осадчей.

Прикольно

Шикарная

Вы прекрасны! Заходите к нам на страничку

Вау, оце фігура!

Фигура огонь

Красуння

Морюшку привет! Обнимите его за нас

Какие ноги! Роскошная у вас фигура, Катя

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая в ярком платье прогулялась по Одессе. Телеведущая отлично совмещает рабочую поездку с небольшим отдыхом.

Ранее Катя Осадчая показала стильный выход в свет в компании мужа Юрия Горбунова.