Ось це фігура! Довгонога Катя Осадча захопила формами в бікіні

З приходом осені у Каті Осадчої розпочався дуже напружений робочий графік - ведуча "Світського життя" встигає відвідувати безліч заходів, при цьому захоплюючи стильними і ефектними вбранням та аксесуарами. Так, на відкритті Ukrainian Fashion Week вона з'явилася перед гостями в элегатному образі з крислатим білим капелюшком. Зараз Катя перебуває в Одесі, куди відправилася у відрядження, проте це не завадило їй знайти трохи часу, щоб погуляти по місту і навіть скупатися в морі.

На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала кілька атмосферних пляжних знімків. На них Катя позувала в чорному бікіні, захоплюючи довгими ногами і витонченою фігурою. Доповнюють образ зібране в пучок волосся і сонцезахисні окуляри.

Ведуча зробила кілька фото на дуже цікавій і красивій локації - гойдалці з видом на море. Спочатку вона позувала на ній стоячи, а після зробила кадр зі спини, при цьому Осадча сидить і дивиться на хвилі.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Не обійшлося і без знімка у хвилях Чорного моря.

"Ще трохи літа перед довгою зимою", - прокоментувала публікацію знаменитість.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери залишили безліч компліментів, захоплюючись стрункою фігурою і красивим купальником Осадчої.

Прикольно

Шикарна

Ви прекрасні! Заходьте до нас на сторінку

Вау, оце фігура!

Фігура вогонь

Красуння

Морюшку привіт! Обійміть його за нас

Які ноги! Розкішна у вас фігура, Катя

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі. Телеведуча відмінно поєднує робочу поїздку з невеликим відпочинком.

Раніше Катя Осадча показала стильний вихід у світ в компанії чоловіка Юрія Горбунова.