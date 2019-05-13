Вот это блеск! Влад Яма основал "трио-блестящие" (фото)

Влад Яма рассмешил пользователей сети своей фотографией
Известный танцор и хореограф Влад Яма выложил фото с шоуменом Евгением Кошевым и украинским борцом Жаном Беленюком. Новое фото Влад опубликовал на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что снимок Влад Яма сделал в Турции в Бодруме, где сейчас проходит фестиваль Весело 2019.
"Блестим вместе", - подписал фото Влад Яма, намекая своим подписчикам на блеск трех лысых голов.
Влад Яма восхитил сеть фотографией с Кошевым и Беленюком (фото: instagram.com/vladyama_official)
Пользователи сети оценили фото и прокомментировали его.
Напомним, что Влад Яма вместе со своей женой Лилианой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. При этом Влад опубликовал видео с мероприятия.
Ранее сообщалось о том, что Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом. Стоит отметить, что поклонников танцора чрезвычайно заинтересовали царапины на его спине.
Мы также писали о том, что Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской. Танцор и хореграф продемонстрировал свои певческие таланты.