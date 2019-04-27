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"Что за царапины на спине?" Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2019 - 11:53
"Что за царапины на спине?" Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонников танцора чрезвычайно заинтересовали царапины на его спине

Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма в последнее время умилял поклонников трогательными семейными фото - то романтический снимок с женой покажет, то нежный кадр с сыном. Однако на этот раз он явно решил добавить огня и поделился в своем Instagram пикантным фото с выступления.

На нем Влад запечатлен во время танца, при этом он уже без футболки и красноречиво держится за ремень брюк, явно собираясь снять и их. Поклонники пришли в восторг от мускулистого торса танцора, однако многие также обратили внимание на царапины на его спине.

&quot;Что за царапины на спине?&quot; Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фаны тут же начали наперебой интересоваться, откуда же они взялись, а также оставлять комплименты спортивной форме Влада.

  • "А плечі чого поцарапані...під час танцю?"
  • "Влад, вы что там делаете?"
  • "Ой ))) ну ФСе"
  • "Вау! Вот это Красавчик"
  • "Круто! Напоминает Брюса Ли. Только царапинки не с той стороны..."
  • "Ну это определённо пожар"
  • "Культурист"
  • "Что за царапины на спине?))"
  • "А что со спиной? Кто отхлестал?))"

Напомним, ранее Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской с проекта "Танцы со звездами", где он не только танцует, а еще  и поет.

Кстати, Влад Яма рассказал, почему не показывает лицо сына. По его словам, он остерегается завистливых взглядов и не хочет выставлять свое счастье напоказ.

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