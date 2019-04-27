"Что за царапины на спине?" Влад Яма взволновал сеть мускулистым торсом

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонников танцора чрезвычайно заинтересовали царапины на его спине

Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма в последнее время умилял поклонников трогательными семейными фото - то романтический снимок с женой покажет, то нежный кадр с сыном. Однако на этот раз он явно решил добавить огня и поделился в своем Instagram пикантным фото с выступления.

На нем Влад запечатлен во время танца, при этом он уже без футболки и красноречиво держится за ремень брюк, явно собираясь снять и их. Поклонники пришли в восторг от мускулистого торса танцора, однако многие также обратили внимание на царапины на его спине.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фаны тут же начали наперебой интересоваться, откуда же они взялись, а также оставлять комплименты спортивной форме Влада.

"А плечі чого поцарапані...під час танцю?"

"Влад, вы что там делаете?"

"Ой ))) ну ФСе"

"Вау! Вот это Красавчик"

"Круто! Напоминает Брюса Ли. Только царапинки не с той стороны..."

"Ну это определённо пожар"

"Культурист"

"Что за царапины на спине?))"

"А что со спиной? Кто отхлестал?))"

Напомним, ранее Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской с проекта "Танцы со звездами", где он не только танцует, а еще и поет.

Кстати, Влад Яма рассказал, почему не показывает лицо сына. По его словам, он остерегается завистливых взглядов и не хочет выставлять свое счастье напоказ.