"Этих актеров хотел убить": Михаил Кукуюк признался, почему ревновал маму к ее коллегам

Михаил Кукуюк – один из самых популярных украинских актеров. Скоро зрители канала «Украина» увидят его в новой романтической картине «Следуя за сердцем». В эксклюзивной рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы «Ранок з Україною» Михаил Кукуюк рассказал, как потерял отца в юном возрасте, как его мама-артистка самостоятельно поднимала на ноги двоих детей, и за что попросил бы прощения, если бы она была жива.

Антонина Паламарчук была народной артисткой, в свое время она переехала из столицы в Житомир, чтобы там «поднимать» театр. И то, что она делала на сцене и вне ее, до сих пор удивляет и восхищает Михаила. Все детство он провел за кулисами житомирского театра, ведь его родители – народные артисты. И мама Антонина почти каждый день брала маленького Михаила с собой на репетицию.

«Здесь она учит роль, здесь лепит котлетки или тефтели, при этом играет с нами. Юлий Цезарь по сравнению с ней – «мальчишка». Она все успевала, – вспоминает Михаил Кукуюк в интервью «Ранку з Україною». – У нее были разные роли, порой ее героинь оскорбляли. В «Ярославе Мудром» ее закалывали подло ножом, помню, что когда был маленький, этих актеров хотел убить. По крайней мере, шины авто хотел попрокалывать... я все это воспринимал за чистую правду. Надо должное отдать маме – она ​​меня «заразила» этим театром, она была хорошей актрисой».

Но в детстве Михаил об актерстве мог только мечтать – у мальчика было плохое зрение, а контактные линзы тогда еще не были популярны. Когда Михаилу исполнилось 8 лет, у него от рака умер отец. И мама сама воспитывала двух сыновей.

«Я сейчас понимаю, что для нее в то время выключился мир, – делится сокровенным Кукуюк. – Но мы были и надо было просто тянуть. Она занялась нами, брат уже тогда был тинейджером, нужно было одевать, джинсы, куртка – это надо было бегать, доставать, а она как женщина никогда с такими вещами не сталкивалась. Это раньше было на папе, а мама взяла на себя».

Михаил Кукуюк с женой (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

На себя Антонина Феофановна взяла и подготовку к поступлению Михаила. Кукуюк таки решил быть актером, и мама его готовила. А потом во время работы в театре помогала чуть ли не с каждой ролью. Женщина чувствовала по жестам, а не по словам не только партнеров по сцене. Михаил вспоминает: ей не надо было рассказывать, например, о несчастной любви. Мама боль сына и так чувствовала, не говорила, а просто пыталась отвлечь.

«Да как у всех было. В эту влюбился, а эта того любит, а тот любит ту. Она не делала эти «ликбезы» – «а у тебя еще будут», ничего она мне не говорила… Она понимала, что должно пройти время. Вела себя, как мама с маленькими детьми – ну ребенок кричит, говорит «хочу эту машинку», мама понимала, что он сейчас успокоится, полчаса поверещит, а потом увидит петушка на палочке и захочет уже его. Она это все понимала и всегда брала меня за руку», – рассказал актер в интервью каналу «Украина».

Когда Кукуюк переехал в Киев, Антонина Феофановна очень часто ему звонила. Михаил очень любил приезжать к маме в гости. Говорит: она умела его смешить, как никто.

«Она никогда не выходила к подъезду, хотя уже была в возрасте тех женщин, а очень смешно относилась к их этим комментариям, например, о девушках в юбках. Мама всегда говорила им не завидовать», – смеется артист.

Смеяться над мамиными шутками Михаил перестал в 2011-м. Антонина Феофановна умерла от рака. А Кукуюк еще так много ей не сказал.

«Извинился бы за то, что когда говорила очки надевать, я не хотел, чтобы меня очкариком не дразнили. Иногда дом не хотел пылесосить, а с ребятами играл, извинился бы за подранные на коленях штаны, что иногда не слушал… за плохую привычку, за то, что я до сих пор не бросил курить… И сказал бы огромнейшее спасибо – за то, что дала мне эту профессию», – признался Михаил Кукуюк в эфире программы «Ранок з Україною».