Эталон красоты: Катя Осадчая вдохновляет пляжным образом

Катя Осадчая, решила побаловать подписчиков шикарными турецкими видами и коротким отчетом о том, как проходит ее отпуск. Конечно, большую часть времени супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят на пляже наслаждаясь жарким солнцем и теплым морем, но не забывают и о том, что фанаты ждут от них вестей. Поэтому, опубликовав очередное фото Катерина его подписала — "открытка с отпуска", посвятив ее своим подписчикам.

Фото: Солнечная Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фанаты поблагодарили любимую телеведущую за такой турецкий привет и пожелали семье хорошего отдыха.

Катюшка, вы эталон красоты.....так держать

Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни))

Ще трошки таких фото і я буду пакувати валізи!

королевааа

Вам дуже личить відпочинок. Ви неймовірно мила: така домашня і витончена.

Красотка

яка краса

Сама позитивна людина нашого шоу бізнесу,яка вміє цінувати кожен день життя і насолоджуватися ним.

Подробности о погоде, видах и своем настроении, как всегда Катерина оставила в stories Instagram. Фото: (instagram.com/kosadcha)

Стоит напомнить, что супруги не забывают выкладывать и романтичные фото. Кадр с поцелуем влюбленных растрогал поклонников.

Но не все так радужно на отдыхе, отмечают знаменитости. Шикарные обеды и ужины, а так всевозможные восточные сладости искушают путешественников на каждом шагу, так что о диетах временно пришлось забыть.

Кроме того, отпуск — прекрасный повод выгулять многочисленные наряды телеведущей, чем и воспользовалась Катя Осадчая. Она показала нежный образ в многослойном сарафане от украинского дизайнера.