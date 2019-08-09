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Еталон краси: Катя Осадча надихає пляжним образом


Телеведуча відправила шанувальникам "листівку з відпочинку"

 Катя Осадча, вирішила побалувати підписників шикарними турецькими видами і коротким звітом про те, як проходить її відпустка. Звичайно, більшу частину часу подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова проводять на пляжі, насолоджуючись сонцем і теплим морем, але не забувають і про те, що фанати чекають від них звісток. Тому, опублікувавши чергове фото Катерина підписала — "листівка з відпустки", присвятивши її своїм підписникам.

Фото: Сонячна Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

 Фанати подякували улюбленій телеведучій за такий турецький привіт і побажали сім'ї гарного відпочинку.

  • Катюшка, ви еталон краси.....так тримати
  • Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше яскравих, щасливих моментів у житті))
  • Ще трошки таких фото і я буду пакувати валізи!
  • королевааа
  • Вам дуже личить відпочинок. Ві неймовірно мила: така домашня і витончена.
  • Красуня
  • яка краса
  • Сама позитивна людина нашого шоу бізнесу,яка вміє цінувати кожен день життя і насолоджуватися ним.

 

 

 Подробиці про погоду, види і свій настрій, як завжди Катерина залишила в stories Instagram.

 

Фото: (instagram.com/kosadcha)

 Варто нагадати, що подружжя не забувають викладати і романтичні фото. Кадр з поцілунком закоханих зворушив шанувальників.

 Та не все так райдужно на відпочинку, відзначають знаменитості. Шикарні обіди та вечері, а також всілякі східні солодощі спокушають мандрівників на кожному кроці, так що про дієти тимчасово довелося забути.

 Крім того, відпустка — прекрасний привід вигуляти численні наряди телеведучої, чим і скористалася Катя Осадча. Вона показала ніжний образ в багатошаровому сарафані від українського дизайнера.

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