Еталон краси: Катя Осадча надихає пляжним образом

Телеведуча відправила шанувальникам "листівку з відпочинку"
Катя Осадча, вирішила побалувати підписників шикарними турецькими видами і коротким звітом про те, як проходить її відпустка. Звичайно, більшу частину часу подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова проводять на пляжі, насолоджуючись сонцем і теплим морем, але не забувають і про те, що фанати чекають від них звісток. Тому, опублікувавши чергове фото Катерина підписала — "листівка з відпустки", присвятивши її своїм підписникам.
Фото: Сонячна Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фанати подякували улюбленій телеведучій за такий турецький привіт і побажали сім'ї гарного відпочинку.
Подробиці про погоду, види і свій настрій, як завжди Катерина залишила в stories Instagram.
Фото: (instagram.com/kosadcha)
Варто нагадати, що подружжя не забувають викладати і романтичні фото. Кадр з поцілунком закоханих зворушив шанувальників.
Та не все так райдужно на відпочинку, відзначають знаменитості. Шикарні обіди та вечері, а також всілякі східні солодощі спокушають мандрівників на кожному кроці, так що про дієти тимчасово довелося забути.
Крім того, відпустка — прекрасний привід вигуляти численні наряди телеведучої, чим і скористалася Катя Осадча. Вона показала ніжний образ в багатошаровому сарафані від українського дизайнера.