ru
ua

Естественная красота: Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа


Ведущую очень печалит, что многие женщины сильно зависят от мнения других

Маше Ефросининой недавно исполнилось 40 лет, однако ведущая совершенно не унывает по этому поводу. Да и с чего бы - она выглядит просто потрясающе и может похвастаться отличной фигурой. Для этого ей пришлось много работать над собой, однако знаменитость нередко публикует фото без макияжа и в домашнем виде. На своей странице в Instagram Маша поделилась историей из детства и призвала женщин любить себя и свою натуральную красоту.

Ведущая выложила фото с отдыха на природе, на которых она в лосинах и свободной синей футболке с оголенными плечами сидит на мягком уголке. Она дополнила свой повседневный образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в хвост.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина поведала о том, как ее мудрая мама раскрыла ей глаза на настоящую красоту еще в юном возрасте, что заставило ее задуматься о любви к себе и своей внешности.

"Когда мне было 13 лет, моим любимым занятием, по приходу из школы, было наплевать слюней в мамину ленинградскую тушь, хорошенько их там намесить в ядерную угольную кашу и методично выкрашивать свои ресницы. Зрелище в результате, видимо, было не секси, так как один раз мама, случайно придя рано домой, усадила меня на табурет и спросила: "зачем ты с собой это делаешь?". ⠀
— Хочу быть красивой! - ответила я. ⠀ ⠀
— А почему ты думаешь, что вид слипшихся козьих какашек на твоих глазах- это красиво? —поинтересовалась мама. ⠀
— Потому что иначе все женщины не делали бы этого с собой! - не сдавалась я... ⠀
И тогда мама рассказала мне историю о своей студенческой приятельнице Марине. Марину в общаге никто никогда не видел ненакрашенной. Никогда!!! Она умывалась только, когда все засыпали, и вставала раньше всех, чтобы накраситься. Со временем у нее развилась какая/то болезнь глаз, и врачи запретили ей краситься! Так вот Марина бросила институт и исчезла в неизвестном направлении ... Мама говорит, что она была вполне симпатичной, но видела себя по-своему.. ⠀

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

С тех пор, когда я встречаю девушек, которые рассказывают, что встают пораньше, чтобы к пробуждению мужа быть в тональном и с румянами, с прицепленными волосами и ресницами, я вспоминаю Марину и задаюсь вопросом : "неужели ничего нельзя сделать, чтобы полюбить свою естественность, свою уникальную природу, а, значит, СЕБЯ?" Почему принятие себя зависит у большинства женщин от того, как их воспринимают мужчины или их окружение? Или вот еще трендовая шмоть для многих является показателем собственной самоидентификации?? Странно ведь это, если трезво рассудить...Нелогично.. И как-то дико нечестно по отношению к себе..." - высказала свое мнение артистка.

Подписчики Маши поблагодарили ее за мудрые слова и поделись своими мыслями в комментариях.

  • "Неспособность принять себя, нелюбовь к себе - это низкая самооценка, неуверенность в себе. А корни это заниженной самооценки лежат в нашем детстве"
  • "А я наоборот не крашусь, я лентяйка! И уж точно никогда не красилась вставшая раньше мужчины ! ( пусть любит меня любую )))"
  • "Согласна на 100%. женщины сами взращивают комплексы в себе и сами же от них страдают"
  • "Маша, спасибо Вам за такой классный пост. Вслух читала его своей взрослой дочери, смеялись. Я думаю, что выводы будут сделаны"
  • "Маша, вот за такие посты я вас обожаю"
  • "Я согласна с вами полностью! Нужно в первую очередь любить себя! А тогда уже полюбят и другие! Не уважаешь и не любишь себя сам?! Так с чего другим это делать?! Все верно Вы сказали! Всего доброго Вам, Маша!"
  • "Я часто получаю комплименты от мужа, когда ненакрашена, а когда куда-то собираюсь и макияжа больше, он говорит зачем ты сильно накрасилась, хотя я даже редко тональный наношу на свой "супер" макияж"
  • "Я конечно никогда не рисовала на себе другое лицо, но до конца не понимала что я красива. Только сейчас меня осенило, чаще всего слышу комплименты по утрам и без макияжа"
  • "Маша, яка ж ви мудра. Захоплююсь вами і беру приклад"
  • "Вы прекрасный мудрый красивый человек, спасибо Вам Маша, что делитесь хитростью и женской мудростью!"

Напомним, Маша Ефросинина впечатлила смелым образом и упругим прессом.

Ранее Маша Ефросинина умилила сеть трогательным семейным снимком.

Также Маша Ефросинина поделилась жизненный мотивацией. В честь своего 40-летия она озвучила важные советы и выводы.

 

В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом "Хоть отдохнули?" Потап и Настя Каменских покинули Турцию по уважительной причине
Читать все новости