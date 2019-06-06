Естественная красота: Маша Ефросинина призвала женщин любить себя без макияжа

Маше Ефросининой недавно исполнилось 40 лет, однако ведущая совершенно не унывает по этому поводу. Да и с чего бы - она выглядит просто потрясающе и может похвастаться отличной фигурой. Для этого ей пришлось много работать над собой, однако знаменитость нередко публикует фото без макияжа и в домашнем виде. На своей странице в Instagram Маша поделилась историей из детства и призвала женщин любить себя и свою натуральную красоту.

Ведущая выложила фото с отдыха на природе, на которых она в лосинах и свободной синей футболке с оголенными плечами сидит на мягком уголке. Она дополнила свой повседневный образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в хвост.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина поведала о том, как ее мудрая мама раскрыла ей глаза на настоящую красоту еще в юном возрасте, что заставило ее задуматься о любви к себе и своей внешности.

"Когда мне было 13 лет, моим любимым занятием, по приходу из школы, было наплевать слюней в мамину ленинградскую тушь, хорошенько их там намесить в ядерную угольную кашу и методично выкрашивать свои ресницы. Зрелище в результате, видимо, было не секси, так как один раз мама, случайно придя рано домой, усадила меня на табурет и спросила: "зачем ты с собой это делаешь?". ⠀

— Хочу быть красивой! - ответила я. ⠀ ⠀

— А почему ты думаешь, что вид слипшихся козьих какашек на твоих глазах- это красиво? —поинтересовалась мама. ⠀

— Потому что иначе все женщины не делали бы этого с собой! - не сдавалась я... ⠀

И тогда мама рассказала мне историю о своей студенческой приятельнице Марине. Марину в общаге никто никогда не видел ненакрашенной. Никогда!!! Она умывалась только, когда все засыпали, и вставала раньше всех, чтобы накраситься. Со временем у нее развилась какая/то болезнь глаз, и врачи запретили ей краситься! Так вот Марина бросила институт и исчезла в неизвестном направлении ... Мама говорит, что она была вполне симпатичной, но видела себя по-своему.. ⠀

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

С тех пор, когда я встречаю девушек, которые рассказывают, что встают пораньше, чтобы к пробуждению мужа быть в тональном и с румянами, с прицепленными волосами и ресницами, я вспоминаю Марину и задаюсь вопросом : "неужели ничего нельзя сделать, чтобы полюбить свою естественность, свою уникальную природу, а, значит, СЕБЯ?" Почему принятие себя зависит у большинства женщин от того, как их воспринимают мужчины или их окружение? Или вот еще трендовая шмоть для многих является показателем собственной самоидентификации?? Странно ведь это, если трезво рассудить...Нелогично.. И как-то дико нечестно по отношению к себе..." - высказала свое мнение артистка.

Подписчики Маши поблагодарили ее за мудрые слова и поделись своими мыслями в комментариях.

"Неспособность принять себя, нелюбовь к себе - это низкая самооценка, неуверенность в себе. А корни это заниженной самооценки лежат в нашем детстве"

"А я наоборот не крашусь, я лентяйка! И уж точно никогда не красилась вставшая раньше мужчины ! ( пусть любит меня любую )))"

"Согласна на 100%. женщины сами взращивают комплексы в себе и сами же от них страдают"

"Маша, спасибо Вам за такой классный пост. Вслух читала его своей взрослой дочери, смеялись. Я думаю, что выводы будут сделаны"

"Маша, вот за такие посты я вас обожаю"

"Я согласна с вами полностью! Нужно в первую очередь любить себя! А тогда уже полюбят и другие! Не уважаешь и не любишь себя сам?! Так с чего другим это делать?! Все верно Вы сказали! Всего доброго Вам, Маша!"

"Я часто получаю комплименты от мужа, когда ненакрашена, а когда куда-то собираюсь и макияжа больше, он говорит зачем ты сильно накрасилась, хотя я даже редко тональный наношу на свой "супер" макияж"

"Я конечно никогда не рисовала на себе другое лицо, но до конца не понимала что я красива. Только сейчас меня осенило, чаще всего слышу комплименты по утрам и без макияжа"

"Маша, яка ж ви мудра. Захоплююсь вами і беру приклад"

"Вы прекрасный мудрый красивый человек, спасибо Вам Маша, что делитесь хитростью и женской мудростью!"

Напомним, Маша Ефросинина впечатлила смелым образом и упругим прессом.

Ранее Маша Ефросинина умилила сеть трогательным семейным снимком.

Также Маша Ефросинина поделилась жизненный мотивацией. В честь своего 40-летия она озвучила важные советы и выводы.