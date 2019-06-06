Природна краса: Маша Єфросиніна закликала жінок любити себе без макіяжу

Маші Єфросиніної нещодавно виповнилося 40 років, однак ведуча зовсім не сумує з цього приводу. Та й чого б - вона виглядає просто приголомшливо і може похвалитися відмінною фігурою. Для цього їй довелося багато працювати над собою, однак знаменитість нерідко публікує фото без макіяжу і в домашньому вигляді. На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася історією з дитинства і закликала жінок любити себе і свою натуральну красу.

Ведуча виклала фото з відпочинку на природі, на яких вона в лосинах і вільній синій футболці з оголеними плечима сидить на м'якому куточку. Вона доповнила свій повсякденний образ сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала в хвіст.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна розповіла про те, як її мудра мама відкрила їй очі на справжню красу ще в юному віці, що змусило її задуматися про любов до себе і своєї зовнішності.

"Коли мені було 13 років, моїм улюбленим заняттям, прийшовши зі школи, було наплювати слини в мамину ленінградську туш, гарненько її там намісити в ядерну вугільну кашу і методично оздоблювати свої вії. Видовище в результаті, мабуть, було не сексі, так як один раз мама, випадково прийшовши рано додому, посадила мене на табурет і запитала: "навіщо ти це з собою робиш?". ⠀

— Хочу бути красивою! - відповіла я. ⠀ ⠀

— А чому ти думаєш, що вид злиплих козячих какашок на твоїх очах - це красиво? —поцікавилася мама. ⠀

— Тому що інакше всі жінки не робили б цього з собою! - не здавалася я... ⠀

І тоді мама розповіла мені історію про свою студентську приятельку Марину. Марину в гуртожитку ніхто ніколи не бачив ненафарбованою. Ніколи!!! Вона вмивалася тільки, коли всі засинали, і вставала раніше всіх, щоб нафарбуватися. З часом у неї розвинулася якась хвороба очей, і лікарі заборонили їй фарбуватися! Так от Марина кинула інститут і зникла в невідомому напрямку ... Мама каже, що вона була цілком симпатичною, але бачила себе по-своєму.. ⠀

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

З тих пір, коли я зустрічаю дівчат, які розповідають, що встають раненько, щоб до пробудження чоловіка бути в тональному і з рум'янами, з причепленими волоссям і віями, я згадую Марину і задаюся питанням : "невже нічого не можна зробити, щоб полюбити свою природність, свою унікальну природу, а, значить, СЕБЕ?" Чому прийняття себе залежить у більшості жінок від того, як їх сприймають чоловіки або їх оточення? Або ось ще трендова шмоть для багатьох є показником власної самоідентифікації?? Дивно це, якщо тверезо розсудити. Нелогічно.. І якось дико нечесно по відношенню до себе...", - висловила свою думку артистка.

Підписники Маші подякували їй за мудрі слова і поділилися своїми думками в коментарях.

"Нездатність прийняти себе, нелюбов до себе - це низька самооцінка, невпевненість у собі. А коріння це заниженої самооцінки лежать в нашому дитинстві"

"А я навпаки не фарбуюся, я ледащо! І вже точно ніколи не фарбувалася постала раніше чоловіки ! ( нехай любить мене будь-яку )))"

"Згодна на 100%. жінки самі вирощують комплекси в собі і самі ж від них страждають"

"Маша, спасибі Вам за такий класний пост. Вголос читала його своєї дорослої доньки, сміялися. Я думаю, що висновки будуть зроблені"

"Маша, ось за такі пости я вас обожнюю"

"Я згодна з вами повністю! Потрібно в першу чергу любити себе! А тоді вже полюблять і інші! Не поважаєш і не любиш себе сам?! Так з чого іншим це робити?! Все вірно Ви сказали! Всього доброго Вам, Маша!"

"Я часто отримую компліменти від чоловіка, коли без макіяжу, а коли кудись збираюся і макіяжу більше, він говорить навіщо ти сильно нафарбувалася, хоча я навіть рідко тональний наношу на свій "супер" макіяж"

"Я звичайно ніколи не малювала на себе інша особа, але до кінця не розуміла, що я гарна Тільки зараз до мене дійшло, найчастіше чую компліменти вранці і без макіяжу"

"Маша, яка ж ви мудра. Захоплююсь вами і беру приклад"

"Ви прекрасний мудрий красивий чоловік, спасибі Вам Маша, що діліться хитрістю і жіночою мудрістю!"

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила сміливим образом і пружним пресом.

Раніше Маша Єфросиніна умилила мережу зворушливим сімейним знімком.

Також Маша Єфросиніна поділилася життєвою мотивацією. На честь свого 40-річчя вона озвучила важливі поради і висновки.