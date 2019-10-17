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Ще сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 22:22
Ще сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка рекламує нову лінію свого бренду

Кім Кардашьян, яка всі останні дні була зайнята важливими сімейними питаннями на своїй батьківщині, повернулася до робочого графіку. Бренд стягуючої білизни 38-річної діви випускає нову лінію, і Кім пішла з головою в цей процес. «Я буквально ЖИВУ цією колекцією бавовни @skims!», – написала вона на своїй сторінці в Instagram, додавши багато живописних кадрів.

Ще сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизніЩе сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизніЩе сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизніКім – найкраща модель для свого бренду (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує в білизні білого і молочного кольорів, які відмінно підкреслили золотистий відтінок шкіри, а також тонку талію, пишні груди і видатні стегна зірки. Як відомо, речі покликані зробити силует візуально більш струнким, і потрібно віддати їм належне – зі своїм завданням вони справляються на всі 100%. Кім приміряла шорти і топ, лосини і бюстгальтер, а також інші предмети з нової лінії. «Комфортно і затишно», – підсумувала вона. А передплатники також додали, що це дуже сексуально і спокусливо». За кілька годин пости зірки назбирали рекордну кількість коментарів. Серед шанувальників її палких кадрів виявилося і багато знайомих.

Ще сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизніКім і Каньє (фото: instagram.com/KimKardashian)

Цікаво, що в одному з недавніх випусків шоу про сімейство Кардашьян свою думку з приводу сексуальних нарядів Кім висловився чоловік зірки – репер Каньє Уест. Як відомо, він багато в чому вплинув на стиль знаменитості, яка стала вибирати стильні образи під його керівництвом.

Ще сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизніКім в палтье від Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Але якщо спочатку Каньє і сам був у захваті від реакції публіки на сексуальні луки Кардашьян, то тепер він би волів бачити її в скромнішому вигляді. Особливо співакові не припав до душі образ Кім для Met Gala 2019. Латексна сукня з відвертим корсетом, прикрашена камінням, що імітують краплі води, здалася йому надмірно відкритою. «Корсет – це різновид нижньої білизни, і коли моя дружина фотографується в такому образі, це не може не впливати на мене», – сказав він. На що Кім заявила, що це він і зробив її такою вільною і розкутою, впевненою в собі жінкою. І ставати накшою вона поки не має наміру.

Ще сексуальніше! Кім Кардашьян засипала мережу жаркими фото у спідній білизніКім захищає своє право на сексуальні кадри (фото: instagram.com/skims)

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