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Ким Кардашьян в "мокром" платье произвела фурор на Met Gala 2019

Lite » Мода 07.05.2019 - 10:21
Ким Кардашьян в "мокром" платье произвела фурор на Met Gala 2019
Ким Карадашьян на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/KimKardashian)

Кардашьян продемонстрировала ведущий hair-тренд 2019 года

Ким Кардашьян также блеснула на красной дорожке одного из самых долгожданных событий в индустрии моды – ежегодный бал института костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке. 6 мая 2019 прошел уже 73-й Met Gala.

"Королева инстаграма" даже для выходя перед камерами во время такого события решила не изменять своему стилю. Ким Кардашьян и узнаваемый силуэт подчеркнула, и аппетитные формы продемонстрировала, и покорила публику чувственностью и откровенностью.

Так, 38-летняя Ким выбрала действительно очень эффектное платье от французского модельера Thierry Mugler. Телесного цвета, облегающее и с игривыми складками оно показывало формы дивы во всей красе. Однако знаковая изюминка наряда – его "мокрый" вид. Платье обильно декорировано подвесками и бусинками, которые напоминают капли воды.

Ким Кардашьян на Met Gala 2019

Ким Кардашьян на Met Gala 2019 в платье Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Довершают идеальный образ макияж с акцентом на глаза, а также прическа – с эффектом мокрых волос. К слову, это тренд в прическах 2019 года. Так что Кардашьян продемонстрировала его на все 100%.

"Прямо из океана", - подписала серию эффектных фото Ким Кардашьян.

Более того, светская львица подчеркнула, что платье было создано Тьери Мюглером специально для нее под Met Gala 2019.

Ким Кардашьян на Met Gala

Ким Кардашьян на Met Gala

Ким Кардашьян на Met Gala 2019 в платье Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Многомиллионная армия поклонников пришла в неистовый восторг от появления своей любимицы. Конечно же, многие написали, что она в этом платье – "богиня" и "морская дива". А еще, что ее наряд был "лучше всех".

  • "Женщина-икона"
  • "Ты просто бесподобна"
  • "Я потерял дыхание"
  • "Очередная бесподобная провокация от Ким"
  • "Только Ким может подобрать настолько провокационный и восхитительный наряд, и выглядеть в нем божественно"
  • "Истинная богиня, не перестаю повторять это"
  • "Это самое интересное и великолепное платье на Met Gala"

Напомним, ранее идеальная мать Ким Кардашьян засыпала сеть фото с дочками

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