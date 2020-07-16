Еще меня переживет: молодая жена Виктора Павлика пошутила о разнице в возрасте

Девушка отметила, что возраст - это всего лишь цифры
Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова младше его почти на 30 лет, однако пару это совершенно не смущает. В мае они официально расписались и наслаждаются проведенным вместе временем, которого стало еще больше благодаря карантину. Девушка поделилась в сети романтичным кадром с любимым и рассказала забавную историю.
Как отметила Екатерина, возраст - это только цифры и все весьма относительно.
"О разнице в возрасте. Решили мы с ВП сдать базовые анализы, проверить здоровье.
У ВП анализы очень хорошие
У меня есть вопросы
Вот вам и разница 30 лет)) Мы пошутили, что он ещё меня переживет. Насколько, все относительно в жизни. И цифры - это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем", - рассказала супруга артиста.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не переживают из-за разницы в возрасте ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Фолловеры согласились с Катей и оставили их паре много теплых слов.
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Ранее молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась фигурой в купальнике.