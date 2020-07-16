Еще меня переживет: молодая жена Виктора Павлика пошутила о разнице в возрасте

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова младше его почти на 30 лет, однако пару это совершенно не смущает. В мае они официально расписались и наслаждаются проведенным вместе временем, которого стало еще больше благодаря карантину. Девушка поделилась в сети романтичным кадром с любимым и рассказала забавную историю.

Как отметила Екатерина, возраст - это только цифры и все весьма относительно.

"О разнице в возрасте. Решили мы с ВП сдать базовые анализы, проверить здоровье.

У ВП анализы очень хорошие

У меня есть вопросы

Вот вам и разница 30 лет)) Мы пошутили, что он ещё меня переживет. Насколько, все относительно в жизни. И цифры - это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем", - рассказала супруга артиста.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не переживают из-за разницы в возрасте ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Фолловеры согласились с Катей и оставили их паре много теплых слов.

Які ви похожі

Красивая пара! Здоровья вам обоим, счастья и любви!

Мені дуже подобається ваша пара

Вы Супер. На склоки начхать. Это я Вам говорю по Одесски

Катя,как правильно и красиво написано. Вы умничка

Классное фото и Вы вместе!

Різниця у віці немає ніякого значення!!!Щастя вам!!!

Класне фото

Полностью согласна. Возраст вообще не важен. Можно быть и в 20 больным и чахлым, и в 70 полным энергии и заниматься спортом!)

Катюша, полностью с Вами согласна! Всего Вам хорошего!

Молодь уже не та

Неужели многих ещё волнует этот вопрос. Ну старше, ну младше, ну 30 лет... Кому какое дело? Счастливы люди и слава Богу!!!

Будьте здоровы и счастливы

Скриншот комментариев

Ранее молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась фигурой в купальнике.