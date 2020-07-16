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Еще меня переживет: молодая жена Виктора Павлика пошутила о разнице в возрасте

Автор: Марина Настевич

Девушка отметила, что возраст - это всего лишь цифры

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова младше его почти на 30 лет, однако пару это совершенно не смущает. В мае они официально расписались и наслаждаются проведенным вместе временем, которого стало еще больше благодаря карантину. Девушка поделилась в сети романтичным кадром с любимым и рассказала забавную историю.

Как отметила Екатерина, возраст - это только цифры и все весьма относительно.

"О разнице в возрасте. Решили мы с ВП сдать базовые анализы, проверить здоровье.
У ВП анализы очень хорошие
У меня есть вопросы
Вот вам и разница 30 лет)) Мы пошутили, что он ещё меня переживет. Насколько, все относительно в жизни. И цифры - это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем", - рассказала супруга артиста.

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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не переживают из-за разницы в возрасте ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Фолловеры согласились с Катей и оставили их паре много теплых слов.

  • Які ви похожі
  • Красивая пара! Здоровья вам обоим, счастья и любви!
  • Мені дуже подобається ваша пара
  • Вы Супер. На склоки начхать. Это я Вам говорю по Одесски
  • Катя,как правильно и красиво написано. Вы умничка
  • Классное фото и Вы вместе!
  • Різниця у віці немає ніякого значення!!!Щастя вам!!!
  • Класне фото
  • Полностью согласна. Возраст вообще не важен. Можно быть и в 20 больным и чахлым, и в 70 полным энергии и заниматься спортом!)
  • Катюша, полностью с Вами согласна! Всего Вам хорошего!
  • Молодь уже не та
  • Неужели многих ещё волнует этот вопрос. Ну старше, ну младше, ну 30 лет... Кому какое дело? Счастливы люди и слава Богу!!!
  • Будьте здоровы и счастливы

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