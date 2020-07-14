Молодая жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Девушка заявила, что ей все равно, как ее жизнь выглядит со стороны

В мае этого года 54-летний украинский певец Виктор Павлик официально сочетался браком со своей 26-летней возлюбленной Екатериной Репяховой, с которой встречался около пяти лет, причем тайно. Сейчас новоиспеченные супруги наслаждаются семейной жизнью и даже отправились немного отдохнуть.

На своей странице в Instagram Екатерина поделилась пляжным снимком и показала стройную фигуру в черном купальнике. На фото она нежится на солнышке, сидя на шезлонге.

Екатерина Репяхова показала подтянутую фигуру в купальнике ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Репяхова отметила, что мнением общественности довольно просто манипулировать.

"Историю нашей жизни с ВП можно преподнести под разными углами. Логично, что люди впитывают все именно так, как подать информацию. Если в грязном паблике вышел грязный пост о нас, придут грязные люди на наши странички.

А если я даю рекламу у доброго блогера о необычной истории любви, соответсвенно и приходят добрые, светлые люди. Но только анализирующие люди, побыв в моем блоге определенное количество времени, могут сделать вывод. В моих сторис наша настоящая жизнь, которая происходит с нами каждый день. Возможно, в интервью однажды можно быть не искренним (как некоторые считают), но быть не искренним каждый день в своем блоге - невозможно. Рано или поздно это станет заметным", - подчеркнула жена артиста.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Также Екатерина призналась, что не обращает внимание на мнение чужих людей, ведь они не могут знать всей правды о ней или ее жизни.



"Я люблю себя за то, что мне абсолютно все равно, как выглядит моя жизнь со стороны и кто, что думает. Главное, какую правду знаю я и мой муж. Кажется, наша история имеет полный букет противоречий, но поверьте так только кажется))

Ни одну судьбу или жизнь невозможно оценить по соц.сетям, по интервью, или по статьям в СМИ. Жизнь каждого из нас - это больше, чем заголовки на сайтах. Лично я про свою жизнь могу вам рассказать далеко не все, потому как в ней могут фигурировать третьи лица, которые против разглашения информации, связанные с ними. И только уже поэтому общество не может полноценно оценивать, кто и что делает правильно или неправильно. Если вам вдруг кажется, что вам виднее, как жить посторонним людям, - срочно избавляйтесь от этого качества и жить станет легче", - поделилась девушка.

Ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала откровенное признание о себе, отношениях с мужем и детях.