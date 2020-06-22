Собирала по крупинкам: молодая жена Виктора Павлика рассказала, как лечила его от зависимости

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Девушка заявила, что всегда будет сильной ради любимого человека

Сейчас у всех на слуху решение 21-летнего сына Виктора Павлика Павла отказаться от лечения - парень с 2018-го года болеет саркомой, очень агрессивным раком костей. Певец, который совсем недавно женился на своей молодой возлюбленной Екатерине Репяховой, а также отпраздновал ее день рождения, обратился к сыну в сети, отметив, что любит его и всегда рядом. Отметим, что многие подвергли артиста критике за увеселительные мероприятия в такое тяжелое время.

На ситуацию отреагировала его 26-летняя супруга. В своем Instagram Екатерина вспомнила о сложных временах, когда ей пришлось лечить любимого от зависимости, причем неоднократно. Девушка опубликовала фото, на котором ей 21 год - столько же, сколько больному сыну Павлика.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала себя в 21 год (фото: instagram.com/repyahovakate)

"На этой фотографии мне 21 год. Через полгода я встречу Виктора. И буду собирать его по крупинкам. Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отмениться не один концерт. Но я буду сильной и изо всех буду спасать жизнь любимого человека. Сама. Без единой помощи. Даже когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз уже не спасут его. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом. А потом на меня обрушиться много других трудностей, в том числе и болезнь Паши. И я снова буду собирать жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда", - поделилась Репяхова.

Жена артиста заявила, что всегда будет рядом с ним, несмотря ни на что.



"Я не знаю сколько ещё раз мне придётся собирать жизнь Виктора по крупинкам, но я буду это делать пока дышу. Наверное, это моя миссия. А ещё 15 лет назад ушёл лучший друг брата в 21 год. 15 лет, а душа болит до сих пор. Наверное, не существует более сильного испытания, чем видеть, как страдают твои близкие", - пишет Катя.

Она не стала закрывать комментарии, так что пользователи сети оставляют ей и Виктору Павлику слова поддержки.

Катюша,морально с тобой,держись сил тебе и Виктору Франковичу

Катюша, Ви дуже мудра на свої роки. Хай Вам щастить разом із Віктором Франковичем

Ты сильная! Мы с тобой

Катюша,вы сильная,мудрая девушка. Дай Бог Вам счастья

Ти дуже сильна жінка

Вы очень красивая во всех смыслах этого слова. У Вас всё будет хорошо,Вы справитесь

Яка Ви тут гарнюня Катюша

Пусть у вас и в вашей семье все будет хорошо. держитесь

Хай у вас все налагодиться і буде добре

Невероятная

Скриншот комментариев

Напомним, что 12 мая Виктор Павлик женился на своей возлюбленной - Екатерине Репяховой, концертном директоре артиста. Девушка младше своего "начальника" на 29 лет.

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Автор: Lite