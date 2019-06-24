Еще горячее! Алессандра Амбросио показала соблазнительную фигуру в мини-бикини

Алессандра Амбросио знает, что ничто так не привлекает к тебе внимание в социальных сетях, как горячие фото в купальниках. А особенно если ты – бывший "ангел" Victoria's Secret, одна из топ-моделей планеты и обладательница совершенного тела. Поэтому она старается следовать выбранному пути, не отказывая себе в удовольствии: во-первых, наслаждаться морем и солнцем, а во-вторых, собирать многочисленные восторги от фанатов.

Алессандра обожает соблазнительные кадры (фото: instagram.com/galfloripa)

Несколько часов назад в сеть попали новые горячие кадра от Алессандры. Теперь она позирует в крошечном темно-синем бикини, которое подчеркнуло ее пышную грудь, тонкую талию, стройные бедра и точеные руки. "Лето здесь", – написала она. На фото она выходит их воды, держа в руках белую крупную раковину и соблазнительно откинув назад мокрые волосы. Кончено же, модель предстала в купальнике из новой коллекции своего бренда GAL Floripa. В этом сезоне она, как дизайнер и модель марки, решила не изменять выбранному стилю. Так что как обычно упор сделан на сексуальность, необычные детали и максимальную женственность.

Новое фото Алессандры восхитило сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, на днях Алессандра также представила интересную бьюти-коллаборацию. Известный визажист Шарлотт Тилбери выпустила серию помад, посвященных знаменитым персонам. На один из оттенков – летний и соблазнительный персиково-розовый, который носит выразительное название "Ангел Алессандра" ее вдохновила и Амбросио.

Модель представила собственный оттенок помады (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ангел Алессандра… Я так взволнована, хочу представить новую помаду @ctilburymakeup, вдохновленную мной", – написала знаменитая бразильская красавица. И добавила, что этот незаменимый продукт можно будет приобрести исключительно на сайте Шарлотт. Разумеется, фолловеры тут же засыпали Алессандру комплиментами, выразив желание приобрести помаду как можно скорее.