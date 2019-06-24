Ще більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікіні

Алессандра Амбросіо знає, що ніщо так не привертає до тебе увагу в соціальних мережах, як гарячі фото в купальниках. А особливо якщо ти – колишній "ангел" Victoria's Secret, одна з топ-моделей планети і володарка досконалого тіла. Тому вона намагається слідувати обраному шляху, не відмовляючи собі в задоволенні: по-перше, насолоджуватися морем і сонцем, а по-друге, збирати численні захоплення від фанатів.

Алессандра обожнює спокусливі кадри (фото: instagram.com/galfloripa)

Кілька годин тому в мережу потрапили нові гарячі кадри від Алессандри. Тепер вона позує в крихітному темно-синьому бікіні, яке підкреслило її пишні груди, тонку талію, стрункі стегна і точені руки. "Літо тут", – написала вона. На фото вона виходить їх води, тримаючи в руках білу велику раковину і спокусливо відкинувши назад мокре волосся. Звичайно ж, модель вийшла в купальнику з нової колекції бренду GAL Floripa. У цьому сезоні вона, як дизайнер і модель марки, вирішила не змінювати обраному стилю. Так що як зазвичай упор зроблений на сексуальність, незвичайні деталі і максимальну жіночність.

Нове фото Алессандри захопило мережа (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, днями Алессандра також представила цікаву б'юті-колаборацію. Відомий візажист Шарлотт Тилбери випустила серію помад, присвячених відомим персонам. На один з відтінків – літній і спокусливий персиково-рожевий, який носить виразну назву "Ангел Алессандра" її надихнула і Амбросіо.

Модель представила власний відтінок помади (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ангел Алессандра... Я так схвильована, хочу представити нову помаду @ctilburymakeup, натхненну мною", – написала знаменита бразильська красуня. І додала, що цей незамінний продукт можна буде придбати виключно на сайті Шарлотт. Зрозуміло, фолловери тут же засипали Алессандро компліментами, висловивши бажання придбати помаду як можна швидше.