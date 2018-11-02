"Энергетика бешеная": украинцы в восторге от сольного концерта Dan Balan в Киеве

Фото: Dan Balan в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Всемирно известный молдавский исполнитель взорвал столичный Дворец спорта

В четверг, 1 ноября во Дворце Спорта в Киеве состоялось красочное шоу звезды мирового масштаба, автора хита Numa Numa song ( "Dragostea Din Tei") Dan Balan. Артиста из Молдовы по праву можно назвать одним из самых титулованных музыкантов постсоветского пространства.

Теперь Dan Balan наконец приехал в Киев, чтобы дать сольный концерт и покорить украинскую публику своими зажигательными танцевальными хитами. И ему это вполне удалось - пользователи сетей выражают полный восторг от его выступления.

"Я не мастер красного словца и длинного поста, но не описать вечер вчерашний не могу. Листайте серию. Как уже ясно (из моих стори) были мы на концерте @danbalan. Было невероятно, насколько человек отдает себя публике, весь вечер не сходила улыбка с наших лиц ) Все песни, даже малоизвестные, казалось, что уже знаешь много лет и что-то там "подмугукиваешь"... Шоу было отличное, свет, спецэффекты, репетиция и съемка клипа прямо на концерте... да-да именно клип, с участием зрителя, ждем теперь с нетерпением ) энергетика бешеная!!! Спасибо за шквал эмоций и отличнейший вечер 1-го ноября!!!" - пишет lyuda_tkachenko.

Скриншот поста (instagram.com/lyuda_tkachenko)

Видео:Dan Balan в Киеве (instagram.com/lyuda_tkachenko)

"Спасибо @danbalan за море позитивных эмоций!!! Этот день останется у меня в моем ", - отметила nika.777kovaleva.

Фото: Dan Balan в Киеве (instagram.com/nika.777kovaleva)

Фото: Dan Balan в Киеве (instagram.com/nika.777kovaleva)

Видео:Dan Balan в Киеве (instagram.com/lidokfoto)

Видео:Dan Balan в Киеве (instagram.com/roman_thebest)

"#ДАНБАЛАН - это - Модно! Стильно! Молодежно! Это же круто, да? Когда на концерте, сидя в партере, срываешься со своего места и скачешь что малолетка? Я скажу больше, под конец концерта не было даже мысли, о том, чтоб слинять чуть раньше и не толпиться на выходе с основной массой людей..., отсидел..., нет, отскакал от звонка и до звонка! Дан Балан крут, а в живую вообще агонь! Я реально впечатлен... Пс: а еще на этом концерте он презентовал свой новый хит(3-е видео) - "80's on my brain". И отрывки с концерта хочет использовать в съемке клипа", - поделился Андрей Коробкин.

Скриншот поста (facebook.com/Андрей Коробкин)

Видео:Dan Balan в Киеве (facebook.com/Андрей Коробкин)

Отметим, что за свою карьеру он успел выпустить мультиплатиновый диск, поработать с музыкантами из Massive Attak и Верой Брежневой, стать соавтором песни "Live your Life" в исполнении Рианны и рэпера T.I., а также получить номинацию на премию Grammy.

Напомним, ранее в сети обсуждали "взрывной" концерт The HARDKISS во Дворце спорта. Юлия Санина вместе со своей командой покорили сцену Дворца спорта: на самой большой крытой площадке страны собралось больше десяти тысяч их поклонников.

Отметим, что стало известно, чем культовые Stone Sour будут "заправляться" перед концертом в Киеве.Кори Тейлор и его команда дадут концерт в киевском клубе Stereo Plaza в рамках европейского тура в поддержку своего шестого альбома "Hydrograd".

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Видео: РБК-Украина