В Україні різко подешевшали два популярні овочі

В Україні цього тижня знизилися ціни одразу на два популярні овочі - моркву та ріпчасту цибулю. Фермери збільшили пропозицію продукції, тоді як попит залишається стриманим.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Морква дешевшає вже півтора місяця

Виробники поступово знижують ціни на моркву врожаю 2026 року вже близько півтора місяця. Торговельно-закупівельна активність на ринку залишається низькою.

Фермерам необхідно реалізувати значні обсяги моркви середніх сортів, яка не підходить для тривалого зберігання. Водночас роздрібні мережі та оптові компанії неохоче купують великі партії через повільний продаж овочів у магазинах.

Через це виробники змушені знижувати відпускні ціни, щоб швидше продати продукцію.

За останній тиждень морква в українських господарствах подешевшала в середньому на 10%. Зараз у основних регіонах виробництва її продають по 9-15 гривень за кілограм.

Водночас попри останнє здешевлення морква залишається дорожчою, ніж торік. Наразі її ціна в середньому на 32% вища, ніж за аналогічний період 2025 року.

Учасники ринку не виключають подальшого зниження цін, якщо попит залишатиметься на нинішньому рівні.

Цибуля також подешевшала

Ціни на ріпчасту цибулю цього тижня також пішли вниз. Основною причиною стало збирання пізніх сортів, через що пропозиція овоча на ринку суттєво збільшилася.

Зараз цибулю продають по 12-18 гривень за кілограм. За тиждень вона подешевшала в середньому на 10%.

Фермери наразі переважно реалізують цибулю, яка через певні якісні характеристики не підлягає тривалому зберіганню.

Попри зниження цін, цибуля також залишається дорожчою, ніж рік тому. Наразі її вартість у середньому на 35% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку повідомляють про суттєве скорочення врожаю якісної цибулі цього сезону через несприятливі погодні умови.