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"Не Океаном единым": в сети обсуждают "взрывной" концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

Lite » Досуг 20.10.2018 - 16:58
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Поклонники в восторге от масштаба и уровня мероприятия

19 октября состоялся седьмой и самый масштабный сольный концерт группы The HARDKISS. Юлия Санина вместе со своей командой покорили сцену Дворца спорта: на самой большой крытой площадке страны собралось больше десяти тысяч их поклонников. Юлия Санина, солистка группы, не переставала благодарить всех пришедших, а фанаты группы не хотели отпускать музыкантов даже после второго выхода на бис. В сети поклонники The HARDKISS активно обсуждают ошеломительный концерт.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая в Facebook присоединилась к восторженным зрителям концерта и похвалила группу за масштабное достижение — Дворец спорта, и высокий уровень мастерства.

"Не Океаном единым...))) Я счастлива, что услышала и увидела! Полностью заполненный Дворец спорта, настоящий рок, мощный вокал, наличие мелодии, интересные тексты! На самом деле это прецедент, канал М1 транслировал весь концерт вживую местами довольно неформатную музыку, за что им отдельный респект, это было прекрасно! Поздравление всей команде, которая работала над супершоу! Теперь жду концерт" Без Обмежень", – написала продюсер.

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/olenamozgova1

Видео: (facebook.com/olenamozgova1)

Юлия Санина, солистка The HARDKISS в Instagram поблагодарила зрителей после концерта.

"Ми любим вас. Благодарим!" — написала артистка.

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/the_hardkiss

Под публикацией насчитывается около 600 хвалебных комментариев от благодарных поклонников.

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/the_hardkiss

Публикацию с этим же фото опубликовал PR-менеджер группы Егор Кирьянов, однако под снимком он написал: "Наш седьмой "сольник" и 6 лет дружбы! 19/10/18 - этот день запомню надолго! Люблю и горжусь быть частью этой невероятной команды!".

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/egor.kiryanov

В пресс-службе Дворца спорта опубликовали яркий фотоотчет с концерта.

 

Фото: (instagram.com/spalace.com.ua)

Также благодарные посты размещали зрители концерта в своих аккаунтах.

"Невероятный концерт! Мощь. Сила. Драйв. Краски. Душа. Не зря ждала его 9 месяцев. Юля и весь коллектив группы заряжает! P.S. и начался вовремя", — пишет пользователь Виктория Геращенко в Instagram.

&quot;Не Океаном единым&quot;: в сети обсуждают &quot;взрывной&quot; концерт The HARDKISS во Дворце спорта (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/victoria_geraschenko

Видео: (instagram.com/victoria_geraschenko)

Ранее мы показывали яркие образы неповторимой именинницы Юлии Саниной.

Ранее сообщалось, что The HARDKISS выпустили долгожданный альбом.

 Видео: (video.rbc.ua)

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