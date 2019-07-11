Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в откровенном топе

Эмили Ратаковски, которая недавно продемонстрировала себя полностью обнаженной, не сдает обороты. Несколько часов модель назад актриса показала новый соблазнительный кадр. Несмотря на наличие одежды, он вышел максимально горячим. Эмили лежит на полу в белом топе, который практически полностью оголил пышную грудь 28-летней красотки. Недвусмысленная поза, кожа с влажным сиянием, чувственно приоткрытый рот и выразительный взгляд…

Новое горячее фого Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Можно подумать, с помощью этого фото Ратаковски хочет найти себе, как минимум, спутника жизни. Но таким образом она всего лишь прорекламировала парфюмерную новинку – аромат от Paco Rabanne является одним из излюбленных у знойной красотки. А муж, как известно, у нее уже есть. За актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда Эмили Ратаковски вышла еще в феврале 2018-го года. И он совершенно не против откровенных кадров своей супруги.

Эмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

А она в свою очередь балует его совместными романтическими кадрами, которыми разбавляет многочисленные жаркие фото в купальнике и без. На общих с мужем фото она всегда максимально романтична. Девушка обожает писать трогательные признания супругу, а также выражать нежные чувства к домашнему любимцу – псу по кличке Коломбо.

Новый выход Ратаковски (фото: instagram.com/emrata, instagram.com/sambarry)

К слову, выходы в стильных нарядах – также не такая уж редкость на ее странице. Девушка дружит со многими дизайнерами и сама пробует себя в создании одежды. Так что чувство вкуса и стиля ей присуще не менее, чем ярко выраженная сексуальность.

Эмили любит выступать на различных ивентах (фото: instagram.com/emrata)

Недавно девушка выступила спикером на мероприятии, устроенном журналом Glamour, а также организацией WrapWomen. Эмили опубликовала несколько фото с ивента и написала на своей странице: "По пути на саммит Power Woman, чтобы поговорить с милой Самантой Барри (главный редактор журнала Glamour, – прим. ред.) о создании собственного бренда, о важности познания себя, сексуальной позитивности и феминизме! Спасибо, что приняли меня сегодня".

Эмили умеет быть не только сексуальной, но и стильной (фото: instagram.com/emrata)

Одета она была невероятно стильно, хотя и весьма сексуально. Эмили выбрала для такого дня шорты длиной чуть ниже колен, топ, открывающий грудь – видимо, в нем она и лежит на последнем фото, а сверху накинула бежевый жакет свободного кроя словно "с мужского плеча". Кстати, именно он добавил нотку феминизма ее облику, несмотря на то что сделал весьма хрупкой и женственной. Дополнил образ черные босоножки на невысоком каблуке, сумочка, серьги-кольца и стильные узкие коричневые очки. Волосы она собрала на затылке, выпустив у лица пару прядей. Многочисленные поклонники и модные порталы сказали ей "браво".