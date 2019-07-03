Полностью обнаженная Эмили Ратаковски взбудоражила сеть пикантными фото в бассейне

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-летняя красавица в этот раз дошла до предела в своей откровенности

Эмили Ратаковски никогда не страдала излишней скромностью. Модель, актриса и просто красавица то и дело выкладывает на своей странице в Instagram откровенные кадры в бикини и нижнем белье. Ее повседневный гардероб также состоит их множества сексуальных нарядов, которыми она подчеркивает свою безупречную фигуру. Немало шума наделали и ее громкие голые выходы на многочисленные светские мероприятия. Да, Эмили обожает обнажаться. А 23-миллионная армия ее фолловеров обожает ее обнаженные фото и видео.

Эмили Ратаковски полностью обнажилась (фото: instagram.com/emrata)

И несколько часов назад она решила пойти еще дальше, убрав последние барьеры между собой и поклонниками. Девушка показала снимок, на котором позирует полностью обнаженной. Знаменитая красавица сидит спиной к камере в бассейне, демонстрируя свое роскошное загорелое тело с белой полоской от купальника. "Поцелованная солнцем", – написала Эмили под кадром.

Эмили призналась в любви фанатам (фото: instagram.com/emrata)

В сториз Ратаковски показала еще одно обнаженное фото – в этот раз на девушке надет головной убор, солнцезащитные очки, множество аксессуаров. Голую грудь она прикрыла руками. "Люблю вас всех! Не могу дождаться, когда покажу вам больше фото из этого путешествия", – добавила она подпись.

Эмили снимает новый кампейн для своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

Скорее всего, девушка снимает новую рекламную кампанию для своего бренда купальников Inamorata, потому как на кадрах она отметила страницу марки. К слову, Эмили всегда старается сделать промо своих коллекций максимально горячими.

Девушка любит откровенные фото (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Да и сами купальники выполнены таким образом, чтобы подчеркнуть сексуальность и красоту женского тела. Благодаря стараниям Эмили бренд уже заслужил любовь клиенток по всему миру. Впрочем, для тех, кто поскромнее, на сайте Ратаковски тоже найдутся модели.