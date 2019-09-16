"Ельфійка": Тіна Кароль розбурхала напівпрозорим нарядом на Танцях з зірками

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка сяяла в 4-му ефірі танцювального шоу

Тіна Кароль повернулася в проект Танці з зірками в якості ведучої і тепер у кожному ефірі захоплює стильними і ефектними нарядами, які вибирає для зйомок. У минулому 15 вересня четвертому ефірі співачка, яка нещодавно зробила несподіване зізнання про шоу, також постала в пам'ятному образі.

Деталі свого вбрання Тіна показала на своїй instagram-сторінці. Напарниця Юрія Горбунова віддала перевагу напівпрозорому платтю від Sanahunt, яке розбурхує уяву. Світло-фіолетова тканина красиво облягає груди артистки і струмує вниз від талії пишними хвилями. Під нею можна розглянути бежеву комбінацію і стрункі ніжки Кароль.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Доповнюють образ великі сережки і красива шпилька у випрямленому на цей раз волоссі, а також ефектний макіяж і фірмова червона помада.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Захоплені фолловери тут же обсипали Тіну компліментами, називаючи її королевою і навіть порівнюючи з ельфійської принцесою.

Так люблю, коли в тебе рівні волосся

Естетика в цілому флаконі

Ельфійка

казкова

Дуже красива

Чарівна

Чарівна

Самий кращий спосіб з усіх що був

як завжди на висоті

Дуже гарний цибулю!!! Особливо прикраси!!!

Гарнюня

Прекрасна

Фешн - ікона, прикраси у волоссі дуже свіжий тренд

Шикарна сукня, шикарний образ, шикарна Тіна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль показала бекстейдж-відео зі зйомок відвертого кліпу "Вабити", в якому знімалася разом з гарячими американськими танцюристами.

Раніше Тіна Кароль постала перед шанувальниками в топі і трусиках під час пляжної фотосесії в Лос-Анджелесі.