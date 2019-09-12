Екатерина Кухар рассказала о деталях предстоящей свадьбы: Официально мы пока не муж и жена

Екатерина Кухар делится подробностями своей предстоящей свадьбы. Одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса и мирового балета — Екатерина Кухар и Александр Стоянов — больше 10 лет вместе! Их творческий и, как результат, романтический дуэт сформировался еще в 2006 году с постановки “Щелкунчик” на сцене Национальной оперы Украины. С тех пор Екатерина и Александр дали десятки выступлений на самых известных балетных сценах мира, успели зарекомендовать себя, как одна из самых крепкий и романтичных пар балета. Вместе Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей: 10-летний Тимура и 4-летняя Настя.

Но при этом пара все это время не спешила официально регистрировать свой брак! 5 лет назад они венчались! Это они считают важнее штампа в паспорте. Лишь в начале 2019 года поклонников пары поразила новость — Кухар и Стоянов тайно расписались в США и готовятся сыграть свадьбу осенью 2019 года. В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина Екатерина Кухар рассказал подробности предстоящего торжества и объяснила, почему они с Александром официально все еще не муж и жена!

Екатерина Кухар: В Украине американская роспись считается недействительной!

Звездная пара тайно расписались в декабре 2018 года в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Роспись состоялась в канун католического Рождества.

И к столь важному событию пару подтолкнула близкая подруга Кухар, которая живет в США и которую украинская прима-балерина нежно называет своей “крестной матерью”.

“Моя очень близкая подруга живет в Штатах… Если бы в сознательном возрасте можно было выбирать крестных родителей, я бы выбрала ее своей крестной мамой… “балетной”, так как она бывшая балерина, очень приятная женщина и я ее очень люблю! Как-то я заприметила одно кольцо. Но муж все никак не торопился мне его приобрести. И вот, в канун Рождества, когда в воздухе витала магия, в один из вечеров под бокал шампанского подруга говорит мужу: “А давай ты подаришь ей это кольцо как свадебное!” И понеслась…” — с улыбкой вспоминает Кухар.

Екатерина и Александр вместе уже больше 10-ти лет!

Рассказывает Екатерина и о своем свадебном образе.

“У меня было необычное свадебное платье в виде пачки, я была в пуантах на сцене!”

Но как выяснилось, регистрация брака в другой стране в Украине считается недействительной! Так что можно сказать, что Кухар и Стоянов официально все еще не расписаны.

“Роспись у нас американская, но она в Украине на самом деле не действительна. Поэтому мы планируем сыграть настоящую свадьбу”, — комментирует Кухар.

Свадьба Кухар и Стоянова: все в воле графика

Сыграть “настоящую” свадьбу Екатерина и Александр планируют уже этой осенью. Только вот Кухар сложно скрыть волнение — торжество на грани срыва из-за плотного графика артистов.

“Мы действительно планируем сыграть свадьбу этой осенью. И я очень надеюсь, что у нас все получится. Но сейчас, когда мы смотрим на наши графики, понимаем, что впереди нас ждут безумные гонки! Постоянные репетиции, новые постановки…В октябре муж делает первый международный фестиваль “BALLET OPEN SPACE” на сцене Национальной оперы Украины! Также в октябре запланирован большой тур по Украине со спектаклями “Кармен” и “Шахерезада”. Плюс “Танцы со звездами 2019”, интервью, съемки и т.д. Поэтому пока что я точно не знаю, когда мы сыграем свадьбу. Но очень надеюсь и хочу сделать это осенью”, — рассказывает Кухар.

По словам Екатерины, осенняя свадьба — едва ли не мечта-детства.

“Помню, как бабушка всегда мне говорила: “Будешь выходить замуж, обязательно делай это осенью!” И мне эта установка с детства запомнилась”, — объясняет свое желание прима-балерина.

Кухар о выборе платья: Могу отойти от канонов

Екаерина Кухар: Что касается креатива, я свободна, как ветер

Свадебное платье Екатерина еще не выбрала. Но отмечает, что оно не обязательно может быть белым!

“Знаете, я такая разная барышня (смеется). Утром могу проснуться Белоснежкой, вечером ложусь спать Маргаритой! Платье еще в процессе выбора, но не факт, что оно будет белым! Я абсолютно не консервативная! Скорее наоборот! Да, я консерватор в вопросах, касающихся работы, классики, сохранения традиций. Но что касается креатива, вдохновения, я свободна, как ветер. Наслаждаюсь этим и дышу!” — говорит Кухар.

О поездке в США: Впервые взяли с собой дочку

Отметим, что незадолго перед презентацией нового сезона шоу Танцы со звездами 2019 на “1+1”, Екатерина с семьей отдыхала в США. А именно — в Лос-Анджелесе.

Кухар призналась, что впервые с мужем они решились взять 4-летнюю Настю в длительный перелет.

“Я наконец-то с мужем могу себе позволить раз в год летом отдохнуть в Америке, уделить время детям, показать им что-то новое. В прошлом году мы улетали в Американу с нашим старшим сыном Тимуром. В этом году мы решили рискнуть и на длительный перелет взять нашу маленькую дочку… Мы показали ей Disneyland — самое счастливое место в мире”, — рассказывает Екатерина.

Кухар и Стоянов в "Диснейленде", лето 2019 (фото: instagram/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина также вспомнила, что впервые в жизни Disneyland посетила в Япони в возрасте 17 лет. И эта поездка оставила на нее неизгладимое впечатление.

“На то время редко кто вообще в принципе выезжал из Украины, еще и в Японию! Я тогда была еще блондинкой… И все японцы от меня просто сходили с ума (улыбается). Если сейчас для японцев европейские лица абсолютно приемлемы. То на тот период я шла по улице и мне буквально не давали прохода. Блондинка, с большими глазами! На меня все оборачивались, прикасались ко мне, смотрели, как на божество”, — вспоминает Кухар.

А вот на вопрос, не планирует ли она вновь перекраситься в блондинку, Екатерина смеется и категорично машет: “О нет! Не хочу”.

Напомним, ранее Екатерина Кухар откровенно призналась в сложностях нового сезона Танцы со звездами 2019. По словам прима-балерины, она предвкушает, что это будет для нее самый сложный сезон!

Также Кухар поделилась секретом плоского животика и вывела свою формулу идеальной фигуры!