"Ее музыка совсем иная": песня украинской певицы стала саундтреком к "9 1/2 недель

Фото: Скриншот из фильма (e-wiki.org)

Певицу не очень хорошо знают на родине

В известный американский фильм 9 1/2 недель вошел саундтрек незаслуженно забытой украинской певицы Любомиры Ковальчук. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей Facebook-странице.

Исполнительница поет в стиле рок с мощным женским вокалом. В знаменитый эротический фильм вошли две ее песни "Let It Go" и "The Best is Yet to Come".

"Среди известных музыкантов украинской диаспоры у нас заслуженно известна Квитка Цисык. Но незаслуженно забыта другая певица - Любомира Ковальчук. Ее музыка совсем другая - это качественный американский рок 80-х с мощным женским вокалом. Именно поэтому "Luba" (так называлась ее группа) стала известной среди канадских рок-групп того времени, а ее альбомы стали платиновыми. И, наверняка, большинство украинцев таки слышали ее пение - две ее песни ("Let It Go" и "The Best is Yet to Come") стали саундтреком к некогда очень популярному у нас фильму "9 с половиной недель", того самого, где также звучит знаменитая песня Кокера "You can leave your hat on", - написал Вятрович.

Скриншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

