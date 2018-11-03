ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"У меня все сложилось": Каменских похвасталась "идеальным" утром (фото)

Lite » Звезды 03.11.2018 - 13:23
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Девушка призналась, что давно не бегала

Популярная украинская певица Настя Каменских показала фанатам, как выглядит ее "сложившееся" утро. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Давно в парке не бегала, по разным причинам. Но сегодня у меня все сложилось, и я получила гигантское удовольствие. Но нужно сказать, что это была не просто пробежка, а зарядка во благо", - сказала она.

&quot;У меня все сложилось&quot;: Каменских похвасталась &quot;идеальным&quot; утром (фото)

Фото: Каменских на пробежке (instagram.com/kamenskux)

Обратим внимание, что на данный момент пост собрал почти 50 тысяч лайков, "покорив" при этом поклонников Каменских.

"Настя, выглядишь отпадно", - сказал пользователь Артем Сорокин.

"Настенька, ты умница", - подчеркнула юзер Наталья Орейро.

"Прямо как геркулесы", - уточнил пользователь Максимум.

&quot;У меня все сложилось&quot;: Каменских похвасталась &quot;идеальным&quot; утром (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, Настя Каменских решила замотивировать своих поклонников начать следить за своим здоровьем и заниматься спортом

Напомним, что ранее Каменских представила свой первый сольный альбом под названием "No Komments". Кроме того, артистка презентовала новый клип на песню " Lomala".

Также интересно: "Уходи от этого лысого": Притула рассказал, как пытался "соблазнить" Настю Каменских.

Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь