"У меня все сложилось": Каменских похвасталась "идеальным" утром (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Девушка призналась, что давно не бегала

Популярная украинская певица Настя Каменских показала фанатам, как выглядит ее "сложившееся" утро. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Давно в парке не бегала, по разным причинам. Но сегодня у меня все сложилось, и я получила гигантское удовольствие. Но нужно сказать, что это была не просто пробежка, а зарядка во благо", - сказала она.

Фото: Каменских на пробежке (instagram.com/kamenskux)

Обратим внимание, что на данный момент пост собрал почти 50 тысяч лайков, "покорив" при этом поклонников Каменских.

"Настя, выглядишь отпадно", - сказал пользователь Артем Сорокин.

"Настенька, ты умница", - подчеркнула юзер Наталья Орейро.

"Прямо как геркулесы", - уточнил пользователь Максимум.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, Настя Каменских решила замотивировать своих поклонников начать следить за своим здоровьем и заниматься спортом

Напомним, что ранее Каменских представила свой первый сольный альбом под названием "No Komments". Кроме того, артистка презентовала новый клип на песню " Lomala".

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