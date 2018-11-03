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"Її музика зовсім інша": пісня української співачки стала саундтреком до "9 1/2 тижнів

Lite » Зірки 03.11.2018 - 17:20
Фото: Скріншот з фільму (e-wiki.org)
Фото: Скріншот з фільму (e-wiki.org)

Співачку не дуже добре знають на батьківщині

У відомий американський фільмі9 1/2 тижнів увійшов саундтрек незаслужено забутої української співачки Любомири Ковальчук. Про це повідомив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй Facebook-странице.

Виконавиця співає в стилі рок з потужним жіночим вокалом. В знаменитий еротичний фільм увійшли дві її пісні "Let It Go" і "The Best is Yet to Come".

"Серед відомих музикантів української діаспори у нас заслужено відома Квітка Цісик. Але не заслужено забута інша співачка - Любомира Ковальчук. Її музика геть інша - це якісний американський рок 80-х з потужним жіночим вокалом. Саме тому "Luba" (так називалася її група) стала найвідомішою серед канадських рок-груп того часу, а її альбоми стали платиновими. І напевно, більшість українців таки чули її спів - дві її пісні (Let It Go та The Best is Yet to Come) стали саундтреком до колись дуже популярного в нас фільму "9 з половиною тижнів", - пише В'ятрович.

&quot;Її музика зовсім інша&quot;: пісня української співачки стала саундтреком до &quot;9 1/2 тижнів&quot;Її музика зовсім інша&quot;: пісня української співачки стала саундтреком до &quot;9 1/2 тижнівСкріншот поста (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Як раніше писав Styler, співачка KAZKA відповіла на питання, яке хвилює багатьох.

до Речі, Каменських похвалилася "ідеальним" вранці (фото).

 

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