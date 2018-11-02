О чем песня "Плакала"? KAZKA ответила на вопрос, который волнует многих

Видео: YouTube/КАZКА

Хит популярной группы KAZKA "Плакала" недавно вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam. Кроме того, эта композиция является самым популярным украинским треком на YouTube - на сегодняшний день только аудиверсия сингла имеет более 68 млн прослушиваний, а клип посмотрели уже 27 млн меломанов со всего мира.

Но многих украинцев продолжает мучать вопрос: о чем же эта мегапопулярная песня, текст которой написал Сергей Локшин? При чем там фиалка и почему все плакали на кухне? Ответ дала непосредственно фронтвумен коллектива Александра Зарицкая, которая снялась в благотворительном календаре на тему украинских праздников.

"Мне кажется, что песня об очевидных и понятных вещах. Нет ничего удивительного или слишком надуманного. Песня о нас, о женщинах, о нашей способности переживать любые проблемы и возрождаться в новом дне счастливыми", - сказала Саша в интервью "КП в Украине".

Текст песни "Плакала":

Врятуюсь від слів твоїх -

Буду ціла.

За рік образ

Не складу

Ціну я.

Горять,

Мости горять,

І сліз моря.

Та знай - це гра моя.

Менше слів,

Більше діла.

Врятую від стріл твоїх

Хоч би тіло.

Загнав під лід,

Не знайду,

Душу я.

Болить,

Ой, як болить,

І кров кипить.

Та донька

Вже не спить.

Менше слів

Більше діла.

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

Зотліла ніч, зранку все

Стало сіре.

Знайти нові

Кольори

Мушу я.

Лице

Умий дощем.

Що треба ще?

Дай серцю

Під плащем

Менше слів,

Більше віри.

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

Ранее мы писали о том, что украинские музыканты записали фантастическую кавер-версию песни KAZKA.

Видео: РБК-Украина