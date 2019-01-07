После Золотого глобуса: Джулия Робертс ушла в отрыв (фото)

Фото: Джулия Робертс (instagram.com/juliaroberts)

Вкусный гамбургер и любимый человек рядом, а не награды делают Робертс счастливой

Самый неожиданный и стильный образ на красной дорожке Золотого глобуса 2019 года показала голливудская актриса Джулия Робертс. Модный тренд — сочетать не сочетаемое она использовала как нельзя эффектно. Пока другие голливудские актрисы демонстрировали бальные и вечерние платья Джулия Робертс позировала перед фотокамерами в топе из фатина в бежевых тонах с длинным шлейфом и классических черных брюках со стрелками от Stella McCartney. Этот необычный для красной дорожки наряд она дополнила длинными серьгами и черными босоножками.

Фото: Джулия Роберст на официальной части церемонии Золотой голобус 2019 (Getty Images)

Интересно то, что в своем аккаунте в Instagram Джулия Робертс поделилась с подписчиками не глянцевыми фото с церемонии вручения премии, а пикантным снимком, на котором она целуется со своим мужем Дэниелом Модером, и держит в руке недоеденный бутерброд.

Фото: А вот и неофициальная часть. Джулия Робертс показала чем занималась закулисами Золотого глобуса (instagram.com/juliaroberts)

И хотя звезда не получила в этот раз награду (Джулия была номинирована на премию как лучшая драматическая актриса за роль в сериале), расстраиваться она не стала, а весело провела время в приятной компании.

"Веселая ночь с моим дружком. Поздравляем всех! И всем доброй (бургерной) ночи", - подписала она фото.

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