Дженнифер Лопес продолжает общаться с экс-возлюбленным втайне от жениха — СМИ

Уже совсем скоро состоится одна из самых ожидаемых звездных свадеб. Этим летом Джей Ло и Алекс Родригес планируют сыграть пышную свадьбу на Доминикане, откуда родом спортсмен. Ровно год назад, 9 марта 2019 года, Алекс сделал предложение возлюбленной. По словам бизнесмена, он так сильно еще никогда не нервничал. Даже за всю свою насыщенную спортивную карьеру. Пока что детали будущего торжества держат в секрете. Однако чем ближе к дате свадьбы, тем больший интерес возникает к паре. И подогревают его американские таблоиды. СМИ буквально устроили гонку за какой-либо информацией от инсайдеров из окружения Джей Ло и Алекса. На этот раз изданию National Enquirer стало известно, что Лопес все еще поддерживает теплые отношения со своим бывшим — актером Беном Аффлеком.

Отметим, что роман Бена Аффлека и Джей Ло развивался в начале 2000-х. Они были самой красивой и популярной парой Голливуда. Журналисты даже прозвали их Bennifer (состоит из двух имен). Слово Bennifer стало популярным термином, который вошёл в многочисленные словари англоязычного сленга и в словари неологизмов. В ноябре 2002 года Бен сделал предложение Джен. Влюбленные запланировали свадьбу на 14 сентября 2003 года. Однако буквально за считанные дни торжество было отменено. При этом инициатором разрыва стал именно Аффлек. Поговаривали, что Дженнифер долгое время не могла простить за это решение своего экс-жениха. Они не общались и даже избегали друг друга на светских событиях.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (скриншоты поста: instagram.com/jlodr)

И все же недавно СМИ удалось выяснить, что топор войны между Джен и Беном закопан. Пара отлично ладит и Лопес продолжает общаться с бывшим возлюбленным.

В своем недавнем интервью для New York Times Бен признался, что до сих пор поддерживает связь с Дженнифер. Он поддерживает ее новые проекты.

“Я периодически поддерживаю с ней связь и очень уважаю ее. Как здорово, что у нее был самый популярный фильм в 50 лет? Это чертовски здорово”, — отметил Аффлек, имея в виду фильм “Стриптизерши”, где Лопес сыграла главную роль.

Журналисты National Enquirer пошли дальше. Им удалось пообщаться с источником из окружения Джей Ло и Алекса Родригеса. В частности журналистов интересовало, как Алекс относится к общению будущей жены с бывшими.

Согласно сообщениям, Родригес был крайне удивлен этому. Поскольку он не знал, что его невеста поддерживает связь с Беном.

“Бен и Джен расстались в 2004 году, поэтому для Алекса было странным слышать, что они все еще поддерживают связь 16 лет спустя”, — сообщает предполагаемый источник. По его словам, все это время Лопес втайне от избранника переписывалась с экс-бойфрендом.Быть может, Лопес просто не хотела давать своему возлюбленному пустой повод для ревности.

Однако поклонники звезды уже восприняли новость о ее общении с актером положительно. Многим посчитали, что это лишний раз говорит о мудрости и Дженнифер, и Афлека. Они “повзрослели” и готовы двигаться дальше.

Теперь журналистов интересует, пригласит ли Лопес кого-то из своих бывших на свадьбу с Родригесом.

Отметим, что у Лопес есть двое детей-двойняшек — 12-летние сын Макс и дочка Эмми. Дети родились от предыдущего мужа певицы — латиноамериканского исполнителя Марка Энтони. Брак пары продлился 8 лет. В качестве причины расставания бывшие возлюбленные назвали тяжелый период, в ходе которого выяснилось много проблемных точек зрения. Также стало известно, что инициатором развода стала именно Дженнифер.

Позже Лопес встречалась с танцором Каспером Смартом. Затем у нее был небольшой роман с рэпером Дрейком. В марте 2017 года Лопес начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом.