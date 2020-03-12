Дженніфер Лопес продовжує спілкуватися з екс-коханим потай від нареченого — ЗМІ

Вже зовсім скоро відбудеться одне із найбільш очікуваних зіркових весіль. Цього літа Джей Ло і Алекс Родрігес планують зіграти пишне весілля на Домінікані, звідки родом спортсмен. Рівно рік тому, 9 березня 2019 року, Алекс зробив пропозицію коханій. За словами бізнесмена, він так сильно ще ніколи не нервував. Навіть за всю свою насичену спортивну кар'єру. Поки що деталі майбутнього торжества тримають у секреті. Однак чим ближче до дати весілля, тим більший інтерес виникає до парі. І підігрівають його американські таблоїди. ЗМІ буквально влаштували гонку за якою-небудь інформацією від інсайдерів з оточення Джей Ло і Алекса. На цей раз видання National Enquirer стало відомо, що Лопес все ще підтримує теплі стосунки зі своїм колишнім актором Беном Аффлеком.

Зазначимо, що роман Бена Аффлека і Джей Ло розвивався на початку 2000-х. Вони були найкрасивішою і популярної парою Голлівуду. Журналісти навіть прозвали їх Bennifer (складається з двох імен). Слово Bennifer стало популярним терміном, який увійшов в численні словники англомовного сленгу й словники неологізмів. У листопаді 2002 року Бен зробив пропозицію Джен. Закохані запланували весілля на 14 вересня 2003 року. Однак буквально за лічені дні торжество було скасовано. При цьому ініціатором розриву став саме Аффлек. Подейкували, що Дженніфер довгий час не могла простити за це рішення свого екс-нареченого. Вони не спілкувалися і навіть уникали один одного на світських подіях.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (скріншоти поста: instagram.com/jlodr)

І все ж нещодавно ЗМІ вдалося з'ясувати, що сокира війни між Джен і Беном закопана. Пара відмінно ладнає і Лопес продовжує спілкуватися з колишнім коханим.

У своєму нещодавньому інтерв'ю для New York Times Бен зізнався, що досі підтримує зв'язок з Дженніфер. Він підтримує її нові проекти.

“Я періодично підтримую з нею зв'язок і дуже поважаю її. Як здорово, що у неї був найпопулярніший фільм у 50 років? Це здорово", — зазначив Аффлек, маючи на увазі фільм "Стриптизерки", де Лопес зіграла головну роль.

Журналісти National Enquirer пішли далі. Їм вдалося поспілкуватися з джерелом з оточення Джей Ло і Алекса Родрігеса. Зокрема, журналістів цікавило, як Алекс відноситься до спілкування майбутньої дружини з колишніми.

Згідно з повідомленнями, Родрігес був вкрай здивований цьому. Оскільки він не знав, що його наречена підтримує зв'язок з Беном.

"Бен і Джен розлучилися в 2004 році, тому для Алекса було дивним чути, що вони все ще підтримують зв'язок 16 років", — повідомляє гаданий джерело. За його словами, весь цей час Лопес потай від обранця листувалася з екс-бойфрендом. Можливо, Лопес просто не хотіла давати своєму коханому порожній привід для ревнощів.

Однак шанувальники зірки вже сприйняли новину про її спілкуванні з актором позитивно. Багато порахували, що це зайвий раз говорить про мудрість і Дженніфер, і Афлека. Вони "подорослішали" і готові рухатися далі.

Тепер журналістів цікавить, чи запросить Лопес когось зі своїх колишніх на весілля з Родрігесом.

Зазначимо, що у Лопес є двоє дітей-двійнят — 12-річні син Макс, і дочка Емі. Діти народилися від попереднього чоловіка співачки — латиноамериканського виконавця Марка Ентоні. Шлюб пари тривав 8 років. В якості причини розлучення колишні кохані назвали важкий період, в ході якого з'ясувалося багато проблемних точок зору. Також стало відомо, що ініціатором розлучення стала саме Дженніфер.

Пізніше Лопес зустрічалася з танцюристом Каспером Смартом. Потім у неї був невеликий роман з репером Дрейком. У березні 2017 року Лопес почала зустрічатися з бейсболістом Алексом Родрігесом.