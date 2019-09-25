Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд: звезды старшего поколения, которые до сих пор покоряют мир моды

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Эти знаменитости "около 50-ти" участвуют в лучших показах

В современном мире возможно все, и возраст – давно не помеха карьере, даже модельной, доказывают наши героини. Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие знаменитости старшего поколения уже больше 30-ти лет не сходят с экранов и подиумов. И кажется, могут потеснить даже молодых коллег.

Наоми Кэмпбелл

"Черная пантера", которая в этом году отметила 33 года работы на подиуме, сегодня много времени уделяет благотворительности. Но не только. Наоми – настоящая звезда показов, которая сияет не менее ярко, чем в молодости. Доказательство тому – показ новой коллекции YSL, который состоялся вчера, 24 сентября. 49-летняя стала музой именитого бренда и продемонстрировала черный брючный костюм, расшитый пайетками. Выглядела 49-летняя модель, которая старательно работает над своей фигурой, не хуже молодых коллег.

Наоми на показе YSL (фото: instagram.com/naomi)

Дженнифер Лопес

О неувядающей молодости и неудержимой энергии Дженнифер Лопес ходят легенды. Сама неугомонная красавица, которой недавно исполнилось 50 лет, кажется, просто не обращает внимания на цифры. Она дает максимальное количество концертов, снимается в фильмах, а еще – готовится к свадьбе со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Еще одно достижение последних недель, ставшее настоящим сюрпризом для поклонников Дженнифер – появление на подиуме Versace. В Милане дива продемонстрировала не только роскошное зеленое платье, но и свою совершенную фигуру.

Дженнифер для Versace (фото: instagram.com/jlo)

Синди Кроуфорд

53-летняя Синди Кроуфорд сегодня реже участвует в показах. Одним из самых громких был ее выход на подиум Донателлы Версаче в числе других звезд 90-х. Но с модельным бизнесом она явно завязывать не собирается. Сегодня Синди снимается для множества брендов, глянцевых изданий, рекламирует как легендрные бренды, включая Omega, так и свой собственный – знаменитость создала свою линию косметики.

Синди все еще подписывает контракты (фото: instagram.com/cindycrawford)

Клаудиа Шиффер

Легендарная модель и эталон блондинки с безупречными чертами, Клуадиа Шиффер относится к числу культовых моделей, которые до сегодня на слуху. Ровесница Наоми Кэмпбелл может похвастаться не менее соблазнительной фигурой, которую недавно продемонстрировала во всей красе – Клаудиа снялась обнаженной для итальянского Vogue. Также супермодель – лицо многих марок и муза множества дизайнеров.

Сняться голой в 49? Почему бы и нет? (фото: instagram.com/claudiaschiffer)