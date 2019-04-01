Джамала в стильном брючном костюме позировала для глянца

Певица порадовала фанов эффектным черно-белым снимком
Известная украинская певица Джамала, которая недавно отпраздновала первый день рождения сына, покорила поклонников эффектным снимком в стильном наряде. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное в рамках фотосессии для глянцевого издания Harper's Bazaar.
Исполнительница примерила интересный брючный костюм, состоящий из брюк широкого кроя, блузки с рукавами-фонариками и широкого пояса. Дополняют образ ботинки на шнуровке.
В руках Джамала держит футляр с каким-то инструментом или оборудованием и с решительным выражением на лице идет вперед.
"Це я з новими силами крокую у новий робочий тиждень. Вдалого всім тижня!", - подписала публикацию звезда.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Конечно же, подписчики похвалили образ любимицы и оставили комплименты в комментариях.
Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде. Певица выступила на премии YUNA-2019.
К слову, Джамала уже показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.